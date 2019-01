Félix Tshisekedi: de president over wie zelfs zijn vader twijfels had

Een lichtgewicht, een fils à papa, een outsider, een feestbeest en vooral niet de grote visionair die Congo nodig heeft. De nieuwe Congolese president Félix Tshisekedi heeft nog veel te bewijzen.

Als de opposant Félix Tshisekedi (55) vandaag ingezworen wordt als de nieuwe Congolese president, erft hij een gigantisch en complex land dat geteisterd wordt door rebellengeweld, economische malaise, corruptie en de tweede grootste ebola-uitbraak uit de geschiedenis. De Congolezen snakken naar een leider die Congo weer op de rails zet na dik 21 jaar onder Laurent-Désiré en Joseph Kabila, waarin ze hun levensomstandigheden amper zagen verbeteren. Dat Tshisekedi hoogstwaarschijnlijk niet echt de verkiezingen won, maar het op een akkoordje gooide met de entourage van Kabila nemen velen voor lief. Alles is beter dan de huidige president.

Voor het eerst sinds de onafhankelijkheid vindt in Congo zo een vredevolle machtsoverdracht plaats, wat Tshisekedi's aanstelling historisch maakt. Of zijn presidentschap dat ook wordt, is zeer de vraag. Congo's nieuwe president heeft nog alles te bewijzen. Zelfs zijn vader, de éminence grise van de Congolese oppositie Étienne Tshisekedi, was sceptisch over het potentieel van zijn zoon. Hij wou hem vooral niet te veel verantwoordelijkheid geven. Tshisekedi verwezenlijkt nu zijn vaders droom, maar er zijn ernstige twijfels dat hij meer te bieden heeft dan zijn razend populaire familienaam.

Rondingen

20 Jaar Félix Tshisekedi volgde 20 jaar vakken aan het Institut des Carrières Commerciales (ICC) in Brussel, maar hij legde nooit voldoende examens af om ook maar één jaar hoger te geraken.

Fatshi voor de vrienden, een verwijzing naar zijn rondingen en een samentrekking van zijn namen, heeft de reputatie geen groot licht te zijn. Hij heeft geen diploma - hij diende een vervalst attest in bij zijn kandidaatstelling als president - en hij is geen autodidact. Twintig jaar volgde hij vakken aan het Institut des Carrières Commerciales (ICC) in Brussel, maar hij legde nooit voldoende examens af om ook maar één jaar hoger te geraken. De Congolese gemeenschap in Brussel, waar hij op zijn 22ste door het oppositiewerk van zijn vader naartoe vluchtte, kent hem vooral als een feestbeest en een levensgenieter.

Bovendien heeft hij het nadeel dat hij een outsider is die het lief en leed van het Congolese volk nooit heeft gedeeld en dus geen inzicht heeft in Congo's talrijke problemen. Tshisekedi bracht het grootste deel van zijn leven in België door, zag er zijn kinderen opgroeien en is er erg gekend bij de diaspora.

Pas in 2016 nam hij voor het eerst een officiële functie in Congo op, als adjunct-secretaris-generaal bevoegd voor de buitenlandse betrekkingen van de UDPS, de grootste oppositiepartij van het land die door zijn vader werd opgericht. Ondanks zijn vaders scepsis verkoos de partij hem na diens dood in 2017 tot partijleider en in een adem tot presidentskandidaat. Als president neemt hij nu voor het eerst een politiek mandaat in het land op.

Plunderen

Zelf ziet Tshisekedi zijn lege palmares niet als een probleem. 'Ik heb inderdaad geen ervaring met het plunderen van mijn land en met slecht bestuur, maar wel met mensenrechten en democratie', zei hij daarover.

Waarnemers geven hem het voordeel van de twijfel. 'We hopen dat hij ons zal verrassen', zegt Ivan Godfroid, regionaal directeur van Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) in Oost-Congo. 'De Congolezen weten dat het niet realistisch is dat de oppositiekandidaat Martin Fayulu aan de macht komt, al is hij waarschijnlijk de echte winnaar van de verkiezingen. Ze willen het wel eens met Tshisekedi proberen. Maar hij zal niet veel krediet krijgen. Er zullen direct een aantal problemen op zijn bord komen - een uitbreiding van de ebola-epidemie, geweld in het oosten, protesten - en zijn reactie daarop zal beslissend zijn.'

Het geduld van de Congolezen is ook beperkt omdat Tshisekedi niet veel stemmen haalde, zo'n 16 tot 38 procent, afhankelijk van de bron. Die komen bovendien uit een klein deel van het land: uit de Kasairegio, waar de nieuwe president een deel van zijn jeugd doorbracht, en uit Kinshasa, waar veel mensen uit de Kasai wonen. Die kiezers zijn blij dat Tshisekedi verkozen werd en hopen dat ze, zoals de mensen uit de Evenaarsprovincie onder Mobutu en die uit Katanga onder vader en zoon Kabila, mee aan de vetpotten zullen kunnen zitten. Maar in de rest van het land was de steun voor Tshisekedi erg beperkt, in tegenstelling tot voor Fayulu, die het zowat overal goed deed.

'Congo zit al sinds 1960 in een legitimiteitscrisis en die wordt zo gewoon voortgezet', zegt Nadia Nsayi, Congo-experte van Broederlijk Delen en Pax Christi. 'Dat zal sowieso destabiliserend werken. Het is nu relatief rustig, maar dat kan snel omslaan als Tshisekedi niet de verandering brengt waarop de Congolezen hopen.'

Tandeloos

Door zich met de juiste mensen te omringen kan Tshisekedi voor een stuk zijn beperkingen compenseren. Veel mensen zien daar een cruciale rol voor Vital Kamerhe, Congo's meest doorgewinterde politicus die samen met Tshisekedi campagne voerde en waarschijnlijk de hand had in de deal met Kabila. Maar zelfs dan blijft de vraag wat de president echt kan verwezenlijken. Alle posten van belang, zoals de veiligheidsdiensten, het gerecht, het parlement en de economische posten, blijven in de handen van het oude regime. Tshisekedi is tandeloos.

Kabila weet dat Tshisekedi een vervalst diploma gebruikte om zich kandidaat te stellen en houdt dat als slag om de arm.