Félix Tshisekedi winnaar Congolese presidentsverkiezingen

Tshisekedi moet Joseph Kabila opvolgen als staatshoofd die het land 17 jaar regeerde. Als de andere kandidaten hun nederlaag erkennen, zou dat betekenen dat voor het eerst in 50 jaar een vreedzame machtswissel in Congo plaatsvindt.

'Electorale coup'

De oppositie vreesde voor de bekendmaking van de resultaten voor kiezersbedrog ten gunste van Shadary. Veel waarnemers hielden ook rekening met een overwinning van de regeringskandidaat. De katholieke kerk, die in Congo zeer invloedrijk is, riep Fayulu al uit tot winnaar van de verkiezingen. Ze baseerde zich op de vaststellingen van 40.000 verkiezingswaarnemers, die in elk stembureau waren gaan kijken wie gewonnen had en resultaten hadden samengeteld.