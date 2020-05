Financier genocide Rwanda opgepakt

Twee lezers in Nairobi lezen een Amerikaanse vraag tot uitlevering van Félicien Kabunga, de financier van de genocide in Rwanda in 1994.

In de omgeving van de Franse hoofdstad Parijs is de vermoedelijke financier van de Rwandese genocide in 1994 en oprichter van radio Mille Colinnes, Félicien Kabuga, opgepakt.

De intussen 84-jarige Kabuga was voortvluchtig en had een valse identiteit aangenomen. Hij woonde in Asnières-sur-Seine, ten noorden van Parijs, en werd verborgen gehouden met medeplichtigheid van zijn kinderen. Dat maakte het Franse Dat heeft het parket-generaal bekend.

De man wordt vermoedeljik snel uitgeleverd aan het internationaal strafhof in Den Haag. Hij zal worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid. Zijn aanhouding stond met rood ingekleurd bij de internationale politie-organisatie Interpol.

Radio Mille Colinnes

De genocide in Rwanda begon op 7 april 1994, enkele uren nadat het presidentiële vliegtuig, met aan boord president Juvénal Habyarimana en zijn Burundese ambtgenoot, in nog onopgehelderde omstandigheden werd neergeschoten. Op goed 100 dagen tijd werden zeker 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's omgebracht.

Kabuga wordt beschouwd als de financier van de Rwandese genocide. Hij zou de Interahamwe hebben opgericht, gewapende milities die een grote rol speelden bij de genocide van 1994. Hij was ook de man achter radio Mille Colinnes, dat aanzette tot haat en moord, verduidelijkt het parket in Parijs.

Blauwhelmen

De Rwandese genocide staat in het Belgische geheugen gegrift. Tien Belgische blauwhelmen, die deel uitmaakten van een internationale vredesmacht, werden er gedood. De vredesmacht had een heel beperkt mandaat en kon daardoor niet ingrijpen in het conflict waarbij zeker 800.000 Rwandezen, Tutsi's en gematigde Hutu's, omkwamen.