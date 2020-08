Forrest verkoopt Congolese bank voor 80 miljoen euro

De verkoop van van de Banque Commerciale du Congo (BCDC) is een nieuwe mijlpaal in de transformatie van het imperium dat de Belgische zakenman George Forrest in Congo uitbouwde. Vorig jaar stapte Forrest al volledig uit de mijnbouw in Congo.

De verkoop van het belang van George Forrest in de Congolese bank BCDC hing al een tijdje in de lucht, maar nu is de deal helemaal rond, laat Forrests rechterhand Pierre Chevalier weten aan De Tijd.

De Belgische zakenman, die veel belangen heeft in Congo, stapt helemaal uit BCDC. Hij verkoopt zijn belang van 66,53 procent voor 95 miljoen dollar (ruim 80 miljoen euro) aan de Keniaanse beursgenoteerde financiële groep Equity Group Holdings. Die heeft als aandeelhouders Rabobank, de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO, een Noors investeringsfonds en IFC, de financiële poot van de Wereldbank.

Grootste Congolese bank

De bedoeling is dat BCDC fuseert met Equity Bank Congo. De fusie van de vierde en de tweede speler moet leiden tot de grootste bank van Congo, met een balans van ruil 2 miljard dollar. Dat is ook de reden waarom Forrest zijn belang heeft verkocht. 'Ik verkoop mijn belang aan Equity, in de hoop dat het de grootste bank van Congo wordt', zegt de Belgische zakenman.

De fusiebank wordt een te duchten concurrent voor Rawbank, dat nu nog de grootste speler in Congo is, maar in zwaar weer zit. Rawbank wordt genoemd in het corruptieschandaal rond Vital Kamerhe, de gewezen kabinetschef van president Félix Tshisekedi, die veroordeeld is voor corruptie.

'De overname van BCDC brengt het balanstotaal van Equity Group Holdings op bijna 8 miljard euro', zegt de CEO van Equity, James Mwangi. 'Dat versterkt de positie van Equity Group als de grootste financiële speler in Afrika.'

Volgens Mwangi heeft Equity nu ook in Congo het gewicht om een nationale speler te worden.

Belgolaise

BCDC werd jarenlang geleid door de Belg Yves Cuypers. Forrest bouwde zijn participatie stelselmatig op. Zo kocht hij tien jaar geleden BNP Paribas Fortis uit. Naast de 66,5 procent die in handen waren van Forrest, heeft de Congolese staat een minderheidsbelang van 25,5 procent. Een groep andere aandeelhouders houdt het saldo van bijna 8 procent aan.

'BCDC heeft in zijn geschiedenis van de voorbije 111 jaar actief bijgedragen aan de ontwikkeling van Congo', merkt Forrest nog op. 'Ik ben fier dat ik de fakkel nu kan doorgeven.'

Weg uit mijnbouw

Forrest bekijkt ondertussen nieuwe projecten, maar wil daarover nog niets kwijt. Wel heeft zijn groep de jongste jaren een transformatie doorgemaakt. Zo is hij helemaal weg uit de Congolese mijnbouw, nadat vorig jaar de activiteiten van de Société du Terril de Lubumbashi (STL) werden beëindigd. Bij die exploitatie hoorde ook de tweede grootste kobaltsmelter in de wereld.

Die activiteiten zijn nu volledig in handen gekomen van de Congolese staatsmijnbouwgroep Gécamine. Die heeft de exploitatie van de mijnterril en de kobaltsmelter op zijn beurt doorverkocht. Al is het onduidelijk aan wie. Er wordt gefluisterd dat de Chinezen de activiteiten hebben overgenomen, maar ook de naam van de Israëli Dan Gertler, die goede banden heeft met ex-president Joseph Kabila, valt

De groep Forrest legt zich nu toe op de bouw van wegen, hospitalen en andere publieke en private gebouwen, en is actief geworden in de energiesector, met name in zonnepanelen, hydro-energie en de aanleg van hoogspanningsmasten.