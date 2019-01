Gespannen wachten op verkiezingsresultaten Congo

In feite is de winnaar bekend. Oppositiekandidaat Martin Fayulu zou bijna 60 procent van de stemmen gehaald hebben, maar de kans dat hij ook als winnaar wordt uitgeroepen, lijkt klein. Als radicaalste opposant, die zich erg antisysteem en antiregime opstelde, is zijn overwinning voor de Kabila-clan moeilijk te verteren. Bovendien lijkt het regime niet van plan de macht uit handen te geven.