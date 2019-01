Ghanese onderzoeksjournalist geliquideerd om voetbalschandaal

'Sla hem in elkaar'

De documentaire had grote gevolgen. Nyantakyi werd levenslang geschorst en de Ghanese voetbalbond werd ontbonden. Het leverde Hussein-Suale een schare vijanden op. Volksvertegenwoordiger Kennedy Agyapong riep op nationale televisie op de journalist in elkaar te slaan. 'Sla hem, wat er ook gebeurt. Ik zal het betalen, want hij is slecht, Ahmed', zei hij, terwijl hij foto's van de journalist toonde.