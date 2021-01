Gigantische Afrikaanse vrijhandelszone officieel van start

Het opzet van de Afrikaanse vrijhandelszone of AfCFTA (African Continental Free Trade Area) is zonder meer groots, ambitieus en historisch te noemen. Het wil bijna 1,3 miljard mensen samenbrengen in een economisch blok van 3,4 biljoen dollar.

Momenteel handelen Afrikaanse landen vooral met landen buiten het continent. De handel met de Europese Unie is goed voor 65 procent, de intracontinentale handel slechts voor 16 procent. Het akkoord wil in eerste instantie de handel tussen Afrikaanse landen onderling doen toenemen. De komende twee jaar wordt gemikt op een verhoging met minstens 60 procent.

Obstakels

Hoewel de vrijhandelszone vrijdag officieel begon, is de implementatie niet voor morgen. Waarnemers verwachten dat het echte werk nu pas begint. 'Dit is een proces van verschillende decennia', zei W. Gyude Moore, voormalige Liberiaanse minister en senior fellow bij het Center for Global Development, tegen Reuters. 'Kijk hoelang het in Europa duurde.'