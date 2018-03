Gilbert 'Rute 98' Nyatanyi: twintig jaar ouder en nu advocaat in Kigali

Hij spreekt over ‘stutjes’ en supportert voor Anderlecht. Als dat vreemd lijkt als je Gilbert Nyatanyi ziet, zegt dat vooral veel over onze vooroordelen. 20 jaar na zijn passage in de ‘Alles kan beter’-sketch ‘Rute 98’ met Wim Opbrouck, is Nyatanyi advocaat in Kigali. En nog steeds meer West-Vlaming dan Afrikaan.

Hij herinnert zich de lichtjes nog en hoe die voorbijflitsten op de snelweg. Hij zat in een hoekje van de Mercedes. Straatlampen had Gilbert Nyatanyi nog nooit gezien. Ook een snelweg niet, trouwens. Hij weet nog dat ze in Erpe-Mere stopten. ‘We dronken er een limonade.’ Toen reden zijn broers in de ene wagen naar Waarschoot en hij in de andere naar Egem, bij Pittem. Hij weet nog dat het 5 september 1980 was. ’s Morgens was Gilbert op het vliegtuig gezet in de Rwandese hoofdstad Kigali en het leven zou voor altijd veranderen.

Nu staan we op het dorpsplein van Egem en er stopt een auto. Door het open venster roept een man: ‘Gilbert! Olles goe?’ Er zijn nog mensen die vrolijk zwaaien als hij voor de deur van café In d’Hespe poseert. Hier is hij van hier en is hij niet Gilberke, de onvergetelijke figuur uit dat ‘Alles kan beter’-filmpje waarin Wim Opbrouck het computerbesturingssysteem Windows 98 in het West-Vlaams uitlegde. Het waren de gloriedagen van de spraaktechnologie van Lernout & Hauspie. Enkele West-Vlaamse equivalenten voor Engelse computertermen werden legendarisch. Windows 98 werd ‘Rute 98’, harddisk werd ‘harde ploate’, floppy dus ‘zochte ploate’, insert werd ‘skuufeterekêrtusschen’ en natuurlijk was er vooral backspace. ‘Kêrekêwere.’

Dat laatste is zijn leven. Gilbert Nyatanyi, 46 nu, keert altijd terug. Als een pendelaar in zijn eigen tijd. Van en naar plaatsen die hem bepaalden. Sinds 2015 woont Gilbert opnieuw in Kigali, een beetje toevallig, want eigenlijk gevlucht uit Burundi. Minstens één keer per jaar, liefst in de zomer, komt hij naar België. Dat hij er nu een weekje is, heeft met zaken te maken. In Kigali runt hij zijn eigen advocatenpraktijk. ‘Ik specialiseer me in juridisch advies voor bedrijven die willen investeren in Rwanda of in andere Afrikaanse landen’, zegt hij. ‘Hoe richt je daar een vennootschap op? Wat met contracten bij overnames van bedrijven? Ik adviseer ze over leningen bij de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Ik ben hier nu ook voor een conferentie over de Rwandese beurs.’

Gilbert Nyatanyi 46 jaar.

Geboren in Ndera, op 20 kilometer van de Rwandese hoofdstad Kigali.

Drie broers en drie zussen.

Kwam op zijn achtste in België terecht bij een pleeggezin in het West-Vlaamse Egem.

Studeerde rechten in Gent.

Werkte jaren in Brussel, onder andere bij het Brusselse Regionaal Integratiecentrum Foyer en in het advocatenkantoor White & Case.

Ging daarna werken als advocaat in Tanzania en Burundi.

Sinds 2015 woont hij in Kigali met zijn vrouw en kinderen.

Heeft een advocatenpraktijk gespecialiseerd in juridisch advies voor bedrijven die willen investeren in Rwanda of in andere Afrikaanse landen.

Auteur van ‘Symfonie in zwart en wit’ (2007), waarin hij het racisme in België aanklaagt.

‘Ik merk dat Vlaamse en Belgische bedrijven nog zeer timide zijn om te investeren op de Afrikaanse markt. Ze durven weinig risico’s te nemen. Goederen of onderdelen leveren is geen probleem. Maar verder? Terwijl er écht wel landen zijn waar je veilig kan investeren. Rwanda is zo’n land. Maar behalve uitzonderingen zoals Unibra (de brouwer die Afrika Skol leerde drinken, red.) zijn er weinig bedrijven die het doen.’

Ntwali, de dappere

Hij kent Rwanda al zijn hele leven, Gilbert Nyatanyi werd er geboren. In Ndera, een dorpje op zo’n 20 kilometer van Kigali. Gilbert Ntwali Nyatanyi, voluit. Ntwali betekent: de dappere. ‘Mijn vader zat in de gevangenis toen ik geboren werd. Hij was bezorgd om mijn fysieke en mentale gezondheid, in die omstandigheden, en suggereerde dat. Ntwali: ik zou dapper moeten zijn.’

Ndera is een heuveldorpje met een bijzonderheid: de Broeders van Liefde hebben er een psychiatrisch ziekenhuis. Lag daar de Belgische link? Gilbert schudt het hoofd: ‘Mijn vader was de nummer twee in het leger en kende Jozef Duyck, een Vlaming die in Rwanda werkte. Maar mijn vader werd ziek en ging voor verzorging naar België. Dat was eind ’78. Wij waren klein, we wisten niet hoe ernstig het was en toen hij in België overleed, wisten we ook dat niet. Zelfs niet toen de kist met zijn lichaam naar Rwanda terugkeerde. Mijn mama huilde, maar niemand zei iets. Dat is de Rwandese cultuur van de dubbele bodem. Met een half woord moet je begrijpen wat er is. Maar als je acht bent, besef je dat niet. We misten hem. Het verdriet kwam later.’

Zeven kinderen had het gezin Nyatanyi, van wie vier jongens. De jongste was amper een paar maanden. Jozef Duyck en een paar vrienden praatten met de weduwe en bedachten dat de zorg voor die zeven te zwaar zou zijn. In Europa konden de zonen studeren en later iets voor de familie doen. Aan Gilbert en zijn broers Victor en Hubert werd niets gevraagd. Ze waren te klein. De beslissing viel snel. Een van de drie kon bij Jozef Duyck in Waarschoot terecht. Nog een bij Jozefs zus Angèle in Beke, vlakbij. En Gilbert bij Irène Duyck en haar man Albert Debever. Die Debevers woonden in Egem. ‘De grootstad’, glimlacht hij.

‘Van België kende ik koning Boudewijn en koningin Fabiola. Ik wist dat het er soms sneeuwde. En ik was fan van Michel Vaillant (de hoofdfiguur uit de gelijknamige strip over autoracen, red.). Dat prikkelde mijn fantasie. Ik dacht dat ik Michel Vaillant er zou zien.’

Even leek het dus een droom, tot de dag zelf. Hij herinnert zich hoe ze met hun drieën op die Sabena-vlucht alleen maar huilden en dat de stewardessen hen probeerden te troosten. ‘Als jullie aankomen, kunnen jullie meteen terug’, zeiden ze. Maar helaas: in Zaventem zag ik die stewardessen passeren en ze keken niet eens naar ons om. Toen besefte ik het.’

Dat er geen weg terug was?

Gilbert Nyatanyi: ‘Ik heb het lang moeilijk gehad. Een paar mensen spraken Frans, de rest sprak Egems. Mijn pleegouders waren zelfstandigen met een bedrijf in centrale verwarming. Ze namen me meteen mee in de dagelijkse activiteiten van wroeten en naarstig werken. Vandaag zie ik daar zeker het voordeel van in. Maar toen? Je moet je dat voorstellen. Je komt uit Ndera en ’s avonds sta je in een nauw straatje in Egem. Ik herinner me een gevoel van verdriet en onmacht. Terugstappen was niet mogelijk.’

'Stutjes'

Op maandag had Irène zijn ‘stutjes’ klaargemaakt. Albert zwaaide de jongen mee uit op weg naar school. Daar nam juffrouw Marijke het over en iedereen keek. Er zat een Afrikaanse jongen op de school. ‘Ik was een bezienswaardigheid. Een paar kinderen konden enkele woorden Frans. Bonjour en Quelle heure est-il. En iemand vroeg: ‘Tu fumes?’ Maar diezelfde dag leerde ik al Andy Van Bruwaene kennen en Andy werd mijn eerste vriend. Dat is hij tot vandaag. Hij was getuige op mijn huwelijk, we hebben daarnet nog gewhatsappt. Ik ben net in Egem aangekomen en hij wil vanavond afspreken. (lacht) Maar ik ga dat proberen af te houden. Morgen moet ik heel vroeg naar Averbode en ik weet hoe die avonden met Andy aflopen...’

Hier ligt zijn jeugd. Niet in Ndera. Dat hij niet vergat, zeker niet: ‘We hadden er een correcte basiswoning.’ Maar hij stond te kijken naar de ingebouwde keuken van Irène, het behangpapier aan de muur en hoe de vuilnisbak met een pedaal opende. ‘Een brievenbus? Dat kende ik niet.’

Als wij voor het eerst naar Afrika gaan, valt al snel het woord cultuurshock.

Nyatanyi: ‘Het is een ander leven. In Rwanda zat ik op een gemengde school, hier bleek alles gescheiden. Egem was conservatief katholiek. En ik miste mijn mama en mijn broers. In 1980 lag Waarschoot, zonder internet, eigenlijk net zo ver van Egem als Kigali. Ik kan niet zeggen dat ik me daar snel bij neerlegde. Na een jaar kwam mijn moeder op bezoek en ik wilde terug mee. Twee jaar later opnieuw. Het afscheid was telkens hartverscheurend. Drie jaar later ging ik voor het eerst terug naar Rwanda, op vakantie. Ook toen vertrok ik met groot verdriet terug naar België.’

Betekent dat dat u vandaag gemengde gevoelens hebt bij het idee van adoptie?

Nyatanyi: ‘Ik sta waar ik sta door wat er gebeurd is. Dus neen. Maar naar 5 september 1980 zou ik niet willen terugkeren. Misschien wel naar november van dat jaar, toen ik het al wat gewoon was, en stilaan Nederlands sprak. Als ik van daar kon herbeginnen, zeker. Nadien moet ik gewoon dankbaar zijn. Ik kwam hier aan als een temperamentvolle, warme jongen en ik ben wat geblust door die katholieke gesloten omgeving. Noeste arbeid, ijver: dat zag ik dag in dag uit. Daar ben ik nu blij mee. In Rwanda ging ik niet graag naar school. Ik speelde in de bomen, plukte bananen en ravotte. Daar had ik zeker niet dezelfde kansen gekregen.’

In het huis waar we nu zitten, wonen Albert en Irène Debever, maar ze zijn er niet. Ze vertrokken naar de zon in Benidorm. Aan de muren hangt een Afrikaans masker, er staan wat beeldjes. Het doet denken aan die ‘In de Gloria’-sketch, uit de ‘Hallo, televisie’-reeks. Tik op YouTube ‘In de Gloria and Gilbert De Leeuw’ in en geniet. De sketch is geniaal in het onderuithalen van onze vooroordelen. Als acteur Tom Van Dyck aandringt om iets over het zwarte gevoel en Afrika te vertellen, zegt Gilbert: ‘Maar ik ben daar nooit geweest. Mag ik iets over Roeselare vertellen?’

Lernout & Hauspie

‘Op een dag kreeg ik telefoon van Olivier Goris (nu netmanager van Eén en Canvas, dan nog bij Woestijnvis, red.): ‘U bent Rwandees en u spreekt West-Vlaams?’ Ik werkte als advocaat in Brussel. Diezelfde avond kwam iemand me oppikken aan het Madouplein en bij Woestijnvis namen we ‘Rute 98’ op. Wim Opbrouck en ik bedachten ter plaatse nog wat begrippen. Shut down? Tja: ‘jemoetjemuulhouwen’. Tot vandaag word ik eraan herinnerd. Toen ik vorige zomer vanuit Brussel naar Kigali vloog, vroeg een stewardess of ze me een drankje mocht aanbieden en of ik ‘Gilberke’ was.’

Was het geniaal in het doorprikken van de clichés?

Nyatanyi: ‘Dat filmpje met Gilbert De Leeuw zeker. Ik weet dat het op scholen gebruikt is als voorbeeld van hoe je kan vermijden in clichés te denken.’

Dat is, toegegeven, niet altijd makkelijk. Pratend over zijn jeugd passeert zijn liefde voor Anderlecht, en die kon tellen: ‘Iedereen was hier voor Club Brugge. Maar ik kon er niet aan doen.’ Hij voetbalde zelf bij Olympic Koolskamp en SV Pittem. In Kigali maakt zijn Rwandese vrouw soms stoverij. ‘Nu zou ik graag hutsepot eten’, zegt hij. ’s Morgens opent hij de sites van De Standaard, Het Nieuwsblad en De Tijd en via een app luistert hij naar MNM. Op zijn iPhone staat muziek van Ali Kiba uit Tanzania, maar ook van Sabien Tiels. Je kijkt ervan op, maar het is eenvoudig. Dit is een West-Vlaming, die weliswaar in 2006 naar Tanzania trok om daar in een advocatenkantoor te werken. Vanaf 2009 deed hij hetzelfde in Burundi. Tot hij in 2015 dus naar Kigali ging.

Zegt het begrip identiteit u nog niets als u als Afrikaan dertig jaar van uw leven in West-Vlaanderen woonde?

Nyatanyi: ‘Als ik met het tempo van de administratie in Afrika geconfronteerd word, is het soms moeilijk. Ik kende Kigali, maar natuurlijk is het land veranderd en zijn er veel nieuwe mensen. De stad telt een miljoen inwoners. Het is een van de properste steden van Afrika, er wordt gebouwd en de infrastructuur verbetert. Men wil van Rwanda een soort Singapore maken en de financiële diensten uitbouwen. Het verschil met Burundi is groot. (glimlacht) Wij dachten in Afrika te gaan onthaasten, maar in Kigali draaide dat toch anders uit. In het begin voelden we ons wat verloren en het is alsof ik er nog altijd niet echt thuishoor. Ik voel me meer thuiskomen in West-Vlaanderen. Mijn oudste dochter Magali wordt 18 en wil graag in België studeren. Dan is de verleiding groot om allemaal samen terug te keren.’

Daar wordt aan gewerkt?

Nyatanyi: ‘Ik ben nu in Brussel om met een advocatenkantoor te praten dat in Rwanda iets zou willen opstarten. De vraag is dan: als ik met hen in zee ga, doe ik dat dan vanuit Kigali of vanuit Brussel? Het kan allebei. (met een lachje) Het zou dus kunnen dat het een ‘kêrekêwere’ wordt.’

Genocide

De donkerste periode uit de geschiedenis van zijn geboorteland duikt onvermijdelijk op in dit gesprek. In ’93 was Gilbert Nyatanyi nog op vakantie geweest in Rwanda. Terug in Egem vertelde hij aan zijn pleegmoeder over de spanning die er hing. ‘Een kleine vonk kan genoeg zijn voor een ontploffing’, zei hij. Op 6 april 1994 belde zijn moeder Irène hem met schokkend nieuws dat ze om 6 uur had gehoord: in Rwanda was een vliegtuig met daarin president Habyarimana neergeschoten. ‘Meteen dacht ik aan mijn familie. De eerste dagen kon ik hen nog bereiken. Maar dan lukte het twee maanden lang niet meer. Dan pas hoorde ik dat ze veilig en wel in het noorden van het land waren.’

Vreselijke maanden. In Rwanda voltrok zich de genocide waarvan honderdduizenden Tutsi’s en gematigde Hutu’s het slachtoffer werden. Een pleegtante schakelde haar kennissen in, er werd hulp gezocht bij het Rode Kruis en Caritas, Gilbert probeerde zijn familie te laten overkomen. Pas na lang onderhandelen lukte het in november ’94 om zijn moeder, twee nichtjes en zijn jongste broer via Congo en Nairobi naar België over te brengen.

‘Mijn familie zat tussen twee vuren. Officieel was mijn vader een Hutu. Maar via de moeder van mijn moeder waren er ook Tutsibanden. Voor ons was dat een shock. We waren niet in die termen opgevoed. Nooit was er onderscheid gemaakt. Mijn mama overleed vorig jaar in België. Wat ze meegemaakt heeft in die maanden op de vlucht is ze nooit meer te boven gekomen. Het Rwanda van ’94 was niet te vergelijken met het Rwanda van 2015, maar zelfs in haar laatste maanden konden we haar niet overtuigen van een terugkeer. Misschien deed het klimaat haar goed en wilde ze toch terug naar Ndera, waar mijn vader begraven ligt? Maar neen.’

Waren de jaren hier gemakkelijk voor jullie? In 2006 schreef u als jurist van Foyer, het Brussels Regionaal Integratie-centrum, al columns over het groeiende racisme in België. U schreef er een boek over: ‘Symfonie in zwart en wit’.

Nyatanyi: ‘Ik heb meegemaakt dat ik reageerde op een advertentie om een huis te huren. Aan de telefoon maakte ik een afspraak, geen probleem. Maar toen ze dan zagen dat ik die West-Vlaming was, maar dus met een zwarte huid, bleek het huis nét verhuurd te zijn. Het lot van de zwarte Afrikanen was toen te vergelijken met dat van Marokkanen en Turken. In die periode was ik al ongerust en vandaag gebeurt het openlijk. De maatschappij is harder geworden en er zijn veel meer kanalen. En als N-VA-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken schrijft dat de Marokkaanse of Congolese migratie België niks heeft bijgebracht, dan ben ik niet verbaasd dat Jan-met-de-pet zich evenmin geneert voor racistische praat.’

Ooit zei Gilbert Nyatanyi in een interview dat hij in 2006 terugkeerde naar Afrika om iets voor zijn continent terug te doen. Hij was de enige broer die het deed. Hubert, de jongste, ging na 1990 nooit meer terug naar Rwanda. Victor amper. Maar hij dus wel en ook een zus, die na de genocide naar België was gekomen, keerde in 2003 terug. Ze werd er zelfs staatssecretaris in de regering van Paul Kagame. In 2011 overleed ze aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.

Voelde terugkeren naar Afrika als een must?

Nyatanyi: ‘Het was een vorm van idealisme en ik sta er nog altijd 100 procent achter. Maar evident was het niet, zeker om economische redenen. Dat ik na Tanzania en Burundi écht naar Kigali terugkeerde, kwam toevallig. Bij de verkiezingen van 2010 in Burundi waarschuwde men voor een labiele situatie. Maar alles bleef rustig.’

‘Helaas was dat in 2015 niet zo. Plots werd het er warm en werden wij, Rwandezen, bedreigd. Bij mijn vrouw kwamen herinneringen aan de genocide weer boven. Haar vader was lijfwacht van Habyarimana en is mee omgekomen in dat vliegtuig. Ook onze dochters kregen schrik. Het geweld kwam dichterbij, er hing ook een anti-Belgische sfeer en op een dag zijn we in de wagen gesprongen om naar de grens te rijden. We lieten alles achter. De rit duurde zes uur, kronkeldewonkel, door de bergen. Er waren wegblokkades, overal was er controle en moesten we uitleggen waarom we weg wilden. Het was verschrikkelijk. Uiteindelijk zijn we nét de grens over geraakt, achter ons sloot ze definitief. Eigenlijk vluchtten we naar Rwanda, het land waar we ooit uit weggevlucht waren.’

Woensdagavond stapte Gilbert Nyatanyi weer op het vliegtuig naar Kigali. Eerst bezocht hij het graf van zijn moeder in Wezembeek-Oppem nog eens. In Ndera ligt zijn vader. ‘Ik ga er geregeld op bezoek. Ndera is nog even groen en landelijk als vroeger. De lucht is er heerlijk en fris en er zijn verse groenten en fruit. Maar het ouderlijke huis is weg. Gebombardeerd tijdens de periode van de genocide.’

In de zomer komt hij terug naar België. Voor vakantie, zeker ook naar Egem, om Magali te installeren als ze in Brussel geneeskunde gaat studeren en misschien wel weer voor een langere ‘kêrekêwere’. Dan zullen ze opnieuw alles achterlaten. Spullen die ze hier hadden, verzonken ooit bij regenweer in een overstroomde kelder in Molenbeek. Het valiesje waarmee hij op 5 september 1980 naar België vloog en dat hij jarenlang koesterde, is bij een van de verhuizingen toch verloren gegaan.

Gilbert heeft veel afscheid leren nemen. Toch kijkt hij altijd vooruit. ‘Noarstig deuredoen’, zegt hij. ‘Dat heb ik hier geleerd.’

