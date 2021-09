'Guinese onrust heeft zeker impact op aluminiumprijzen'

Ook in ons land worden de gebeurtenissen in Guinee en de impact op de aluminiumprijzen nauwlettend in de gaten gehouden.

Bij de beeldvormingsgroep Agfa-Gevaert lijdt de divisie van de drukplaten, een van de voornaamste producten voor de grafische industrie, onder de stijgende aluminiumprijzen. Omdat Guinee goed is voor 25 procent van de wereldproductie van bauxiet verwacht de groep dat de prijzen zullen stijgen.

‘We maakten al zulke prijsstijgingen mee’, zegt woordvoerster Viviane Dictus. 'We proberen die door te rekenen aan de klanten. Dit jaar trokken we de prijzen van onze drukplaten al twee keer op. Maar makkelijk is dat niet en daar zit altijd wat vertraging op, omdat we vaak met langetermijncontracten werken en je dat dus niet altijd meteen kan doen.’

‘We kopen aluminium op twee manieren aan om ons in te dekken tegen forse prijsstijgingen', zegt Dictus. 'Via de spotmarkt, om meteen te gebruiken, en via ‘forward buying’, waarbij je een voorraad aankoopt voor later gebruik als je denkt dat de prijzen nog meer zullen stijgen. Zo kopen we tijd.'

Met 40 procent gestegen

Reynaers Aluminium, dat gespecialiseerd is in aluminium deur- en raamprofielen, noemt de stijging van zijn aankoopprijzen 'uitzonderlijk'. 'De prijzen zijn in vergelijking met begin dit jaar met 40 procent gestegen', zegt Dominique Schaeken, hoofd marketing. 'Daar komt nog eens bij dat de smeltpremie van aluminium staven een veelvoud van begin dit jaar bedraagt en dat ook de aankoopprijzen van kunststoffen, lakpoeders, energie, transport, verpakkingsmaterialen en elektronica ongeziene hoogtes bereiken.' Het bedrijf verhoogde daarom zijn prijzen. 'Maar we hebben lang niet alle extra kosten kunnen en willen doorrekenen aan onze klanten.'

Ook Alvance Aluminium in Duffel, dat aluminium op rol en in platen voor de auto- en bouwindustrie produceert, wordt al langer met stijgende aluminiumprijzen geconfronteerd. 'In China zijn enkele kolengestookte smelters, die het minst milieuvriendelijk zijn, na de coronacrisis niet meer opgestart', zegt general manager Geert Vannuffelen. 'Daardoor is er een onevenwicht tussen vraag en aanbod op de Europese markt.'