Het gebroken hart van Afrika

De tentakels van de Kabila's

Het lijkt er sterk op dat de ‘eerste vreedzame machtswissel’ in de geschiedenis van de Democratische Republiek Congo een maat voor niets is. Met Felix Tshisekedi krijgt het dan wel een nieuwe leider, achter de schermen lijkt het er sterk op dat het huidige regime van de autocraat Joseph Kabila de touwtjes in handen houdt.

De motivatie voor dat vastklampen aan de macht is niet ver te zoeken. Sinds Kabila’s vader Laurent-Désiré in 1997 Mobutu Sese Seko uit het zadel wierp, heeft de familie Kabila een zakenimperium uitgebouwd dat tot in de verste uithoeken van de Congolese economie reikt. Kabila klopte zich de voorbije jaren op de borst omdat hij de economie van zijn land had hervormd. Daar vergat hij wel steevast bij te vermelden dat die hervormingen vooral hem en zijn familie ten goede kwamen.

Onderzoekers van de University of New York brachten de omvang van het Kabila-imperium in 2017 in kaart. Daaruit blijkt dat Kabila maar belangen heeft in een beperkt aantal vennootschappen - twee boerderijen en een oliebedrijf. Maar via zijn echtgenote Olive Lembe, zijn kinderen Laurent-Désiré en Sifa en zijn broers en zussen Jaynet, Zoe, Cecylia, Selemani, Masengo, Josephine, Gloria, Makie en Sissy heeft hij een vinger in de pap in tientallen bedrijven in uiteenlopende sectoren, waaronder de mijnbouw, de luchtvaart, het bankwezen, de landbouw, de oliesector, de wegenbouw, toerisme, telecom en vastgoed. Samen hebben de familieleden de controle over meer dan 120 concessies om naar onder meer diamant, kobalt, koper en goud te graven.

De exacte waarde van dat imperium is onmogelijk te bepalen, omdat veel belangen via een wirwar van vennootschappen worden beheerd. Maar het gaat om honderden miljoenen, zo niet miljarden. Ondertussen leeft volgens de Wereldbank 64 procent van de Congolese bevolking in armoede.

De Congolese wetgeving staat toe dat de president en zijn familie er privébelangen op nahouden. Maar de omvang van het imperium, dat in twintig jaar tijd werd uitgebouwd, doet vragen rijzen over de legitimiteit. Zolang Kabila - voor of achter de schermen - aan de macht blijft, zullen die vragen onbeantwoord blijven.