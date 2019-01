Hof erkent Tshisekedi als president van Congo

De kiescommissie van Congo riep op 10 januari Tshisekedi uit tot winnaar van de stembusgang, die chaotische verliep. Het kamp van Fayulu zegt echter dat Tshisekedi in werkelijkheid is uitgekomen op slechts 19 procent. In de opiniepeilingen vooraf was Fayulu ook torenhoog favoriet om Joseph Kabila op te volgen.