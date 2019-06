Honderdduizenden op de vlucht voor geweld in Noordoost-Congo

Sinds begin deze maand zijn in de Ituri in het noordoosten van Congo meer dan 300.000 mensen op de vlucht geslagen voor het interetnisch geweld. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. 'De UNHCR is diep bezorgd over de veiligheid van de burgers in Ituri na berichten over moorden, verminkingen, seksueel geweld en ontvoeringen', zei woordvoerder Babar Baloch dinsdag in Genève. Hij benadrukt dat de vluchtelingen dringend nood hebben aan onderdak, voedsel en medische bijstand.