Honderden doden bij escalerend geweld in Ethiopië

Het conflict in de noordelijke Ethiopische regio Tigray neemt bloediger vormen aan. Nu ook de buurlanden Soedan en Eritrea betrokken partij zijn, dreigt een burgeroorlog.

De onlusten in Tigray zijn sinds vorige week aan de gang. Het regeringsleger van de hervormingsgezinde premier Abiy Ahmed begon de regio te bombarderen in het kader van een ‘ordehandhavingsoperatie’. Volgens Ahmed was die reactie nodig omdat het Tigray People’s Liberation Front (TPLF), dat in Tigray aan de macht is, militaire basissen van het Ethiopische leger had aangevallen.

De opflakkering van geweld legt de sluimerende etnische verdeeldheid in Ethiopië bloot. De stevige nationale machtsbasis van de Tigray, een etnische minderheid die slechts 6 procent van de bevolking uitmaakt, werd vorig jaar door Ahmed aan banden gelegd. Ahmed, die deel uitmaakt van de etnische Oromo-meerderheid, weigerde vanwege de coronapandemie de verkiezingen in augustus te laten doorgaan.

Vluchtelingenstroom

Tigray besloot daarop zelf verkiezingen te organiseren, die TPLF overtuigend won. Ahmed weigerde de verkiezingen te erkennen en knipte prompt alle lijnen met Tigray door. Fondsen werden bevroren, de communicatie werd platgelegd en Ethiopian Airlines vloog niet langer naar Tigray. Het conflict is sinds de bombardementen van vorige week geëscaleerd. Twee grote legermachten staan tegenover elkaar. Aan beide zijden zijn al honderden doden gevallen.

Het conflict brengt een vluchtelingenstroom op gang. Duizenden Ethiopiërs staken de grens al over naar Soedan. Soedan stuurde op zijn beurt 6.000 militairen naar het grensgebied. Volgens de noordelijke legerleiding zou dat andere buurland, Eritrea, troepen gestuurd hebben om het Ethiopische regeringsleger bij te staan. De minister van Buitenlandse Zaken in Eritrea ontkent dat.

Smeltkroes

De Ethiopische premier Abiy Ahmed staat bekend als een verzoener. Hij kreeg in 2018 de Nobelprijs voor de Vrede nadat hij vrede had gesloten met Eritrea, waarmee Ethiopië 20 jaar in conflict was. Hij zou nu zijn macht willen tonen omdat hij vreest dat de verschillende etnieën te veel macht naar zich toetrekken.