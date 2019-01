Internationale kritiek op voorlopige uitslag Congolese verkiezingen

Volgens Brussel en Parijs zijn de verkiezingen chaotisch verlopen en stemmen de resultaten niet overeen met de verwachtingen.

De Congolese oppositiekandidaat Martin Fayulu krijgt voorzichtige internationale bijval voor zijn bewering dat de resultaten van de Congolese presidentsverkiezingen vervalst zijn. De kiescommissie CENI riep woensdagnacht op basis van voorlopige resultaten verrassend oppositiekandidaat Félix Tshisekedi tot winnaar uit. Nochtans geloven de meeste waarnemers dat Fayulu gewonnen heeft, maar die zou voor het regime van president Joseph Kabila onverteerbaar zijn. Fayulu had het over een 'electorale staatsgreep'.

'Verkiezingen zijn chaotisch verlopen'

We hebben bepaalde twijfels die we moeten checken en die we de komende dagen in de VN-Veiligheidsraad zullen bespreken. Didier Reynders Minister van Buitenlandse Zaken België

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) erkende donderdag op de RTBF dat de verkiezingen chaotisch verlopen zijn. Hij zei begrip te hebben voor de bezorgdheid die op verschillende plaatsen wordt geuit.

'We wachten op de reactie van de Congolezen zelf en die van de waarnemers die de kans hebben gehad om te zien hoe de verkiezingen zijn verlopen', zei Reynders. 'We hebben bepaalde twijfels die we moeten checken en die we de komende dagen in de VN-Veiligheidsraad zullen bespreken.'

Toch lijkt Reynders de deur open te houden voor Tshisekedi als president. 'We hebben gevraagd dat de resultaten worden gepubliceerd. De kiescommissie heeft een voorlopige publicatie gedaan. Die toont dat er sprake is van een evolutie in het debat en in het land, in elk geval met de verkiezing van een tegenstander van de kandidaat van het regime, maar het is een proces dat chaotisch is verlopen', zei hij.

'We hadden het omgekeerde verwacht'

Het lijkt erop dat de geproclameerde resultaten niet in overeenstemming zijn met de resultaten die we hier en daar hebben kunnen vaststellen. Jean-Yves Le Drian Minister van Buitenlandse Zaken Frankrijk

Frankrijk sprak zich straffer uit en liet verstaan dat het resultaat niet overeenstemt met de verwachtingen. 'Het lijkt erop dat de geproclameerde resultaten niet in overeenstemming zijn met de resultaten die we hier en daar hebben kunnen vaststellen', zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian aan CNews. Hij verwees naar de Congolese bisschoppenconferentie die vorige week liet verstaan dat op basis van haar waarnemingen Fayulu overtuigend gewonnen had. 'We moeten onze kalmte bewaren en confrontaties vermijden. Er moet duidelijkheid komen over de resultaten, die omgekeerd zijn aan wat we verwachtten', zei de Franse minister.