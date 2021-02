Italiaanse ambassadeur komt om bij aanslag in Oost-Congo

Bij een aanslag op een konvooi van de Verenigde Naties in het oosten van Congo is de Italiaanse ambassadeur in het land omgekomen. In het gebied woeden al een kwarteeuw gewapende conflicten.

De internationale gemeenschap is maandag pijnlijk herinnerd aan de veiligheidsproblematiek in het oosten van Congo. Bij een aanslag in de buurt van het stadje Kanyamahoro, even ten noorden van Goma, kwamen de Italiaanse ambassadeur in Congo, Luca Attanasio, een Italiaanse militair en hun chauffeur om het leven.

De drie mannen maakten deel uit van een konvooi van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties dat op terreinbezoek ging. 'Tijdens een poging tot kidnapping namen onbekende gewapende mannen de wagens rond 10.15 uur onder vuur', meldden diplomatieke bronnen.

De 43-jarige Attanasio werd door kogels in de buikstreek geraakt en in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis van Goma, de hoofdstad van de provincie Noord-Kivu. Niet veel later bezweek hij aan zijn verwondingen. Wie achter de aanslag zat, was maandagavond niet duidelijk. Niemand eiste de actie op.

Gewapende groeperingen

Gewelddadige aanvallen zijn in het gebied schering en inslag. De vier oostelijke provincies van Congo - Ituri, Tanganyika en Noord- en Zuid-Kivu - zijn al een kwarteeuw in de ban van gewapende conflicten.

De Italiaanse republiek rouwt om de dood van staatsmedewerkers tijdens de uitoefening van hun functies. Sergio Mattarella Italiaanse president

Volgens de Baromètre sécuritaire du Kivu, een onderzoeksproject dat de veiligheidssituatie in de regio in kaart brengt, waren in 2020 zeker 122 gewapende groeperingen actief in de vier oostelijke provincies. Allemaal beweren ze te handelen om hun eigen gemeenschap te beschermen. Maar ze strijden ook om de controle over de grondstoffen in het gebied: mineralen en hout.

In de zone rond Kanyamahoro opereren enkele bekende gewapende bewegingen. Niet alleen de Democratische Strijdkrachten voor de Bevrijding van Rwanda, Rwandese Hutu-rebellen, hebben er hun bolwerk. Ook de Nyatura, Congolese Hutu-milities, en de Beweging van 23 maart (M23), die vermoedelijk steun krijgt van Rwanda en Oeganda, hebben uitvalsbases in het gebied.

Rouw

Italië reageerde geschokt op de dood van Attanasio, de Italiaanse militair en hun chauffeur. 'De Italiaanse republiek rouwt om de dood van staatsmedewerkers tijdens de uitoefening van hun functies', stelde president Sergio Mattarella. Hij veroordeelde de 'laffe aanval'.