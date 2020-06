Kabinetschef Congolese president krijgt 20 jaar dwangarbeid

Vital Kamerhe, kabinetschef van de Congolese president Félix Tshisekedi en voormalig voorzitter van het Congolese parlement, is zaterdag veroordeeld tot 20 jaar dwangarbeid. Hij werd schuldig bevonden aan het misbruik van overheidsgeld.

De 61-jarige Kamerhe geldt als een zwaargewicht in de Congolese politiek. Hij was bij de verkiezingen van eind 2018 Tshisekedi's voornaamste bondgenoot. Kamerhe werd er samen met twee anderen van beschuldigd zowat 50 miljoen dollar aan overheidsgeld te hebben verduisterd. Het geld was eigenlijk bestemd voor de bouw van duizenden sociale woningen in het kader van een noodprogramma van president Tshisekedi.

Kamerhe kreeg zaterdag ook nog andere straffen: twee keer twee jaar dwangarbeid voor verduistering van andere sommen geld, en 15 jaar cel wegens corruptie, maar volgens de rechtbank worden al die straffen "gecumuleerd". Twee andere beklaagden, onder wie de Libanese zakenman Jammal Samih, krijgen ook 20 jaar dwangarbeid.

Uitzondering

Vrijdag kreeg het proces nog een verrassende wending toen het Congolese Grondwettelijk Hof de rechtbank vroeg om het dossier tegen Kamerhe over te maken omdat volgens het Hof sprake is van een 'uitzondering van ongrondwettelijkheid'. De verdediging van Kamerhe had die uitzondering opgeworpen tijdens de laatste zitting van 11 juni.