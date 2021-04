Kenianen vragen IMF geen geld te lenen aan hun land

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) is een storm terechtgekomen op Keniaanse sociale media nadat het een lening ter waarde van 2,34 miljard dollar had toegestaan aan het land.

‘Met de vorige leningen werd ook al niet voorzichtig omgesprongen, en ze resulteerden vaak in grote corruptieschandalen’, waarschuwen ze in de petitie. Vrijdagochtend hadden al 232.000 Kenianen de petitie ondertekend. ‘Het IMF moet het juiste doen: geen leningen meer toestaan tot hopelijk een betrouwbaardere regering is verkozen volgend jaar’, luidt het.