Leider 'IS in de Sahara' gedood door Franse troepen

Franse troepen hebben de leider van Islamitische Staat in de Grote Sahara gedood. Voor de gecontesteerde Franse missie in de Sahel is het een welgekomen meevaller. President Emmanuel Marcron maakte het nieuws zelf bekend op Twitter.

‘Adnan Abu Walid al-Sahrawi, de leider van de terroristische groepering Islamitische Staat in de Grote Sahara, werd geneutraliseerd door Frans troepen. Dit is opnieuw een groot succes in onze strijd tegen terroristische groeperingen in de Sahel.’ De Franse president Emmanuel Macron gooide het nieuws donderdag zelf op Twitter.

De IS-topper in de Sahel zou enkele weken geleden gedood zijn door de Franse Barkhane-troepen. Dat zijn 5.100 troepen die al acht jaar actief zijn in de Sahel-regio om de Malinese overheid te ondersteunen in de strijd tegen jihadistische groeperingen.

De 48-jarige Al-Sahrawi is een grote vis. Hij was leider van IS in de Grote Sahara (ISGS), die hij in 2015 zelf oprichtte. Onder zijn verantwoordelijkheid voerde de groepering tal van dodelijke aanslagen uit rond het drielandenpunt Mali, Niger en Burkina Faso. Die arme regio valt al langer ten prooi aan jihadistisch geweld.

Vers in het geheugen ligt het dubbele bloedbad in twee dorpen in Niger begin dit jaar. Hoewel de aanslagen niet werden opgeëist, gingen alle ogen naar de jihadisten van IS. Er vielen minstens 100 burgerdoden.

Al-Sahrawi richtte zijn pijlen ook expliciet op de westerse aanwezigheid in de regio. In 2017 werden onder zijn gezag vier Amerikaanse Special Forces gedood. Sindsdien stond 5 miljoen dollar op zijn hoofd voor wie zijn locatie kon lekken aan de Amerikanen.

In de zomer van 2020 sloeg al-Sahrawi opnieuw toe, ditmaal bij de Franse aanwezigheid. Volgens het Elysée gaf hij persoonlijk de opdracht om zes Franse hulpverleners, hun lokale gidsen en hun chauffeur te lynchen.

Eeuwige oorlog

Al-Sahrawi, geboren de Westelijke Sahara, komt uit de stal van de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in de regio. Daarna sloot hij zich aan bij al-Qaeda in de Islamitische Maghreb (AQIM). Vijf jaar geleden maakte hij de overstap naar IS.

De Fransen putten hoop uit de gewonnen veldslag tegen de IS-topper. ‘De dood van Al-Sahrawi is een beslissende slag voor Daesh in de Sahel en zijn gevolg. Het zal moeilijk zijn om hem te vervangen door iemand van zijn kaliber’, zei de Franse minister van Defensie Florence Parly donderdag.

De Franse aanwezigheid in de Sahel is gecontesteerd. De Franse troepen zijn als sinds 2013 aanwezig in Mali, een voormalige Franse kolonie. Ze intervenieerden er nadat islamitische extremisten opmars hadden gemaakt.

Het plan was enkele weken te blijven. Ondertussen zijn we acht jaar verder. In een poging de bredere Sahel-regio te stabiliseren breidde de operatie al snel uit naar meerdere landen. Bij de Barkhane-missie lieten al 50 Franse soldaten lieten het leven.

Om kritiek van een 'eeuwige en dure oorlog' het hoofd te bieden beloofde Macron in juni een afbouw van de troepenmacht. In 2023 mogen er nog maximaal 3.000 Fransen aanwezig zijn. Samen met een internationale strijdkrachten zullen ze zich meer richten op antiterrorisme en de ondersteuning van lokale legers.