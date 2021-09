Manager 'Hotel Rwanda' schuldig bevonden aan terrorisme

Een Rwandese rechtbank oordeelt dat de Rwandees-Belgische opposant Paul Rusesabagina, die in 1994 ruim duizend levens redde tijdens de genocide, steun heeft gegeven aan 'een rebellengroep die dodelijke aanvallen heeft uitgevoerd'.

'Het hof meent dat Paul Rusesabagina een rol speelde bij de financiering van een terroristische groepering die op Rwandees grondgebied aanslagen heeft gepleegd', luidde het oordeel van een Rwandese rechter maandag. De 67-jarige Rusesabagina riskeert een levenslange celstraf, al is de strafmaat nog niet bekend.

Rusesabagina, die behalve de Rwandese sinds 1999 ook de Belgische nationaliteit bezit, verwierf bekendheid door zijn rol in de Rwandese genocide van 1994. Hij redde het leven van ruim 1.200 Rwandezen door hen onderdak te bieden in het Hôtel des Mille Collines, waarvan hij de manager was. De Hollywoodfilm 'Hotel Rwanda' gaf die bekendheid een wereldwijde impuls. Sindsdien wordt Rusesabagina steevast als een genocideheld geportretteerd.

Na de genocide werd Rusesabagina een uitgesproken criticus van het regime van de Rwandese president Paul Kagame. Hij richtte de oppositiepartij Rwandese Beweging voor Democratische Verandering op. Die heeft ook een gewapende tak, het FLN, die als een terroristische organisatie wordt bestempeld. Voor zijn vermeende rol bij het FLN stond Rusesabagina samen met een 20-tal anderen van februari tot juli terecht in Kigali. Volgens Rusesabagina ging het om 'een politiek schijnproces'.

Ontvoering

De manier waarop Rusesabagina berecht wordt, stuit internationaal op kritiek. Van zijn thuisbasis in de Amerikaanse staat Texas was hij eind augustus 2020 naar Dubai gereisd. Hij zou vervolgens met een dominee meereizen naar de Burundese stad Bujumbura voor een lezing. Het vliegtuig waarop hij zat, werd echter omgeleid naar Kigali, waar hij meteen in de boeien werd geslagen. Zijn familie, van wie een groot deel in België woont, heeft het over een gewelddadige ontvoering.