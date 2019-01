Militaire staatsgreep in Gabon mislukt

Een speciale eenheid van de politie heeft vier coupplegers opgepakt die de democratie in het land wilden doen terugkeren.

In het West-Afrikaanse land Gabon is maandag een militaire coup mislukt. Volgens een regeringswoordvoerder werden vier van de vijf putschisten opgepakt. Eén verdachte is nog op de vlucht. Soldaten vuurden traangas af op burgers die de coupplegers wilden steunen.

Vroeg in de ochtend bezetten vijf militairen een tijdlang het hoofdkwartier van de staatsomroep. Hun leider, luitenant Ondo Obiang Kelly van de Republikeinse Garde, las geflankeerd door twee gewapende metgezellen een verklaring voor waarin hij zijn ongenoegen uitte over de al maanden afwezige president Ali Bongo. Die herstelt sinds oktober van een beroerte in Marokko.

Verlamde rechterarm

De nieuwjaarsboodschap van Bongo waarin hij moeilijk praat en zijn rechterarm niet lijkt te kunnen bewegen, versterkte volgens Obiang Kelly de twijfels of de president in staat is zijn functie uit te voeren. Hij riep de strijdkrachten en de bevolking op Gabon te redden van de chaos en een 'raad van herstel' op te richten.

Het is onduidelijk of Obiang Kelly veel steun had. Volgens plaatselijke media speelt hij geen voorname rol in de goed getrainde en bewapende Republikeinse Garde. Kort na zijn oproep werd de Boulevard Triomphal, waar een heleboel regeringscentra en het hoofdkwartier van de omroep liggen, afgesloten door militairen. Volgens journalisten waren er schoten te horen.

Steenrijk