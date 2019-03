Mozambique worstelt met cholera-uitbraak na cycloon

Het aantal cholerabesmettingen in Mozambique is zaterdag gestegen naar 271. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bekendgemaakt.

De cycloon Idai richtte op 15 maart enorme schade aan in een gebied van honderden kilometers in Mozambique, Zimbabwe en Malawi. De regio werd door stormen verwoest en zware regenval zette grote gebieden blank. In totaal kwamen al meer dan 700 mensen om het leven. Alleen al in Mozambique werden 501 doden geteld. Er zijn nog honderden vermisten, dus het aantal slachtoffers kan nog verder oplopen.