Net sluit zich rond Afrika's rijkste vrouw Isabel dos Santos

Isabel dos Santos, Afrika’s rijkste vrouw, zit in het nauw. De telg van de Angolese dynastie kan niet meer aan haar activa in haar land. ‘Een politiek manoeuvre van de president’, briest ze.

Voor Isabel dos Santos is 2020 in mineur begonnen. De Angolese zakenvrouw kreeg tijdens de jaarwisseling te horen dat een rechter in Luanda bevolen had haar bankrekeningen en activa in haar vaderland te bevriezen. Haar man, de Congolees Sindika Dokolo, en hun financiële adviseur, de Portugees Mario da Silva, was hetzelfde lot beschoren.

Volgens justitie in Angola drong actie tegen de rijkste vrouw van Afrika zich op omdat ze ruim een miljard euro overheidsgeld verduisterd zou hebben. ‘Via twee overheidsondernemingen, het diamantbedrijf Sodiam en de oliegroep Sonangol zijn aanzienlijke hoeveelheden vreemde valuta weggestroomd. De belangrijkste begunstigden van dat geld zijn buitenlandse bedrijven van de beklaagden. De staat kreeg nooit iets in ruil’, luidde het.

De 'Prinses'

De voorbije dagen schreeuwde Dos Santos, die vanwege haar rijkdom en macht de bijnaam ‘de Prinses’ kreeg, haar onschuld uit. ‘Ik heb mijn fortuin vergaard door hard te werken. Ik heb in Angola meer dan een dozijn bedrijven opgericht en ruim 10.000 jobs gecreëerd. Die staan nu allemaal op het spel.’

Bio Isabel Dos Santos Isabel dos Santos is de dochter van de voormalige Angolese president José Eduardo dos Santos (1979-2017). De 46-jarige ingenieur was tijdens het laatste jaar van haar vaders mandaat topvrouw bij het staatsoliebedrijf Sonangol. Volgens Forbes heeft ze met haar Congolese man Sindika Dokolo een fortuin van ruim 2 miljard dollar. Ze heeft participaties in: > de Portugese telecomgroep NOS. > het Portugese energiebedrijf Galp Energia. > de Portugese Eurobic Bank. > het Portugese ingenieursbedrijf Efaced. > banken, een telecombedrijf, een supermarktketen en een bierbrouwer in Angola.

De 46-jarige ingenieur zegt het slachtoffer te zijn van een heksenjacht. ‘Het proces dat tot de bevriezing van mijn activa leidde, is gevoerd in het grootste geheim en de aanklachten zijn wellicht op vervalste documenten gebaseerd.’

Dos Santos wijst met een beschuldigende vinger naar president João Lourenço. Die is in 2017 José Eduardo dos Santos opgevolgd. De vader van Isabel dos Santos had zijn land net geen 40 jaar met ijzeren hand bestuurd. Tijdens zijn ambtstermijn (1979-2017) benoemde hij leden van zijn familie op topfuncties. Dochter Isabel kreeg in 2016 een topjob bij het staatsoliebedrijf Sonangol terwijl zoon José Filomeno jaren baas was van het met olieinkomsten gespekte staatsinvesteringsfonds. Politieke tegenstanders beschuldigden de dynastie Dos Santos van kleptocratie.

Een op de drie in armoede

Ook een groot deel van de bevolking zijn de manoeuvres in het verkeerde keelgat geschoten. Hoewel Angola de op een na grootste olieproducent van Sub-Saharaans Afrika is en het land op een flinke voorraad diamant zit, leeft meer dan een derde van de 30 miljoen inwoners in extreme armoede. De concentratie van macht en rijkdom in de handen van enkelen wekte de afgelopen jaren veel wrevel op.

In een poging de boze Angolezen voor zich te winnen lanceerde president Lourenço kort na zijn aantreden een ‘zuiveringsoperatie’ bij ’s lands instellingen, overheidsbedrijven en veiligheidsdiensten. In zijn vizier liepen leden en vertrouwelingen van de clan Dos Santos.

Eind 2017 stuurde Lourenço, de politieke erfgenaam van José Eduardo dos Santos, zonder verpinken diens dochter Isabel de laan uit als topvrouw van het oliebedrijf Sonangol. Enkele weken later moest José Filomeno opstappen bij het staatsinvesteringsfonds. Haar halfbroer staat voor een rechtbank in Luanda al enkele weken terecht op beschuldiging van verduistering en het witwassen van geld.

Als deze uitspraak overeind blijft, deugt ons rechtssysteem niet. Isabel dos Santos