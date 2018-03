Neushoorn Sudan, laatste mannetje in zijn soort, is dood

Het laatste mannetje van de noordelijke witte neushoorn is gestorven. Alle hoop voor het overleven van de soort is gevestigd op nieuwe bevruchtingstechnieken voor de twee overlevende vrouwtjes.

Sudan, die jarenlang bewaakt werd alsof hij de president van de VS was, kreeg gisteren in een natuurreservaat in Kenya een spuitje. Ouderdom en een infectie aan het been deden hem de das om. De 45-jarige kolos was het laatste overblijvende mannetje van zijn met uitsterven bedreigde soort.

Oorlogen, stroperij en de populariteit van gemalen hoorn als medicijn in Azië hebben de neushoorn aan de rand van de afrgrond gebracht. Van de 2.000 noordelijke witte neushoorns - in Afrikaanse landen als Soedan, Tsjaad en Congo - in de jaren zestig blijven er nu nog amper twee over.

Twee vrouwtjes: Najin en Fatu. Maar met het overlijden van Sudan is de hoop op een natuurlijke reproductie van de soort volledig verdwenen, al was dat al grotendeels het geval. Sudan kon amper nog op zijn poten staan en zijn sperma was van slechte kwaliteit. De twee vrouwtjes zijn bovendien zijn dochter - die te oud is - en kleindochter, die baarmoederproblemen heeft.

De hoop is nu gevestigd op nieuwe bevruchtingstechnieken om de soort alsnog te laten overleven. Om dat onderzoek te financieren en geld aan te trekken, stuntte het Ol Pejeta Conservancy in Kenya vorig jaar door een Tinder-profiel van Sudan te creëren. Het onderzoekscentrum beschikt over ingevroren sperma van vijf neushoorns, en hoopt zo een bevruchte eicel van Najin of Fatu in te planten in de baarmoeder van een verwante neushoornsoort.