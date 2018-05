Nieuwe ebola-gevallen in Congo

De nieuwe gevallen van ebola zijn vastgesteld in de stad Mbandaka, met 1,2 miljoen inwoners, zo'n 700 kilometer ten noorden van hoofdstad Kinshasa. De Congolese gezondheidsautoriteiten hebben vrijdag al een plan in werking laten treden dat ervoor moet zorgen dat het dodelijke virus zich niet verder kan verspreiden. Mocht het de hoofdstad Kinshasa bereiken, waar 10 miljoen mensen wonen, kan dat catastrofale gevolgen hebben.

Volgens experts van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is er nog geen sprake van een internationale noodsituatie, omdat de uitbraak van het ebolavirus nog ‘onder controle kan worden gebracht’. De WHO zegt tevreden te zijn over de snelle reactie van alle lokale gezondheidsautoriteiten. Het noemt de nieuwe ebola-uitbraak wel ‘heel erg risicovol’ voor de volksgezondheid in het Afrikaanse land en de regio. Mbandaka is een belangrijke transporthub op de Congo-rivier.