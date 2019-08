'Nieuwe ebolamedicijnen vergroten overlevingskans tot 90 procent'

In november vorig jaar begon de WGO, in samenwerking met verschillende andere organisaties, met de Pamoja Tulinde Maisha-studie. In die studie op 681 patiënten in het oosten van Congo werden vier medicijnen getest. De volledige resultaten zijn pas in oktober bekend, maar de efficiëntie van twee medicijnen, REGN-EB3 en mAb114, was voldoende om ze nu al in te zetten, zegt de WGO.