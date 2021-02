Nigeriaanse corruptiejaagster moet Wereldhandelsorganisatie stroomstoot geven

De Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala staat op het punt als eerste vrouw en eerste Afrikaanse ooit aan de top van de Wereldhandelsorganisatie (WHO) te komen.

Na enkele uitstappen in de broeierige Nigeriaanse politiek - waar haar 83-jarige moeder ontvoerd werd om haar een lesje te leren - en een carrière waarin ze het tot nummer twee van de Wereldbank schopte, heeft de Nigeriaanse Ngozi Okonjo-Iweala iets nieuws om haar tanden in te zetten. De 66-jarige ontwikkelingseconoom wordt zo goed als zeker de chef van de Wereldhandelsorganisatie (WHO). Haar enige overblijvende rivale, de Zuid-Koreaanse Yoo Myung-hee, gooide de handschoen in de ring na 'een goed gesprek' met de Verenigde Staten.

De weg naar de topjob verliep niet zonder obstakels. Afgelopen zomer werkte Okonjo-Iweala zich op tot de topfavoriete onder acht kandidaten, nadat WHO-topman Roberto Azevedo een jaar vroeger dan verwacht was opgestapt. Haar kandidatuur botste toen op een veto van de Amerikaanse president Donald Trump. Diens opvolger, Joe Biden, geeft wel zijn zegen.

De moeder van vier is de eerste vrouw en de eerste Afrikaanse aan de top van de WHO. Okonjo-Iweala, steevast getooid in klassieke Nigeriaanse klederdracht was ook de eerste vrouw die het tot Nigeriaans minister van Financiën en Buitenlandse Zaken schopte.

Onruststoker

Daar maakte ze naam als 'Okonjo de onruststoker'. Ze slaagde erin 18 miljard dollar Nigeriaanse schuld te laten kwijtschelden en bond onversaagd de strijd met de corruptie aan. Toen ontevreden landgenoten daarop haar 83-jarige moeder ontvoerden en eisten dat ze ontslag zou nemen en het land zou verlaten, reageerde ze ijskoud. Vijf dagen later werd haar moeder vrijgelaten.

Veel ervaring met handelsdeals heeft Okonjo-Iweala niet, maar ze staat bekend als een toponderhandelaar en bouwde jarenlang ervaring op bij de Wereldbank en in de raden van bestuur van Twitter en de vaccinalliantie Gavi. Met een diploma van Harvard en een doctoraat aan het MIT op zak is ze van plan de WHO grondig dooreen te schudden. 'Op dit moment heeft de WHO een leider nodig', zegt ze. 'Een frisse blik, een fris gezicht, een buitenstaander die haar uit haar verlamming kan helpen.'

Ze is een geweldige, zachte en tedere vrouw die problemen op een authentieke manier aanpakt. Maar jongens, onder die zachte handschoen zit een harde hand en een sterke wil. Christine Lagarde President Europese Centrale Bank

De WHO beleeft de grootste crisis in haar 25-jarige bestaan. Ze is er al jaren niet meer in geslaagd een multilateraal handelsakkoord af te sluiten en leed zwaar onder het Amerikaanse verzet tegen het multilateralisme onder Trump. De VS blokkeerden onder meer het beroepsorgaan dat over handelsconflicten oordeelde met hun weigering nieuwe leden te benoemen.

Okonjo-Iweala krijgt de taak de VS weer aan boord te krijgen en de spanningen met China te ontmijnen. Daar komen de wereldwijde recessie door de coronapandemie en het aanzwellende protectionisme bovenop.