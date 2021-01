Oegandese leider opnieuw omstreden herverkozen

Zoals voorspeld en gevreesd is Oegandees president Yoweri Museveni donderdag herkozen. Volgens de officiële resultaten die zaterdag publiek werden, haalde hij 58,6 procent van de stemmen. Zijn voornaamste tegenkandidaat, de bij de stedelijke jongeren populaire reggaezanger Bobi Wine, blijft steken op 34,8 procent.

Wine, bijgenaamd de 'ghettopresident', had vrijdag al aangekondigd geen geloof te hechten aan de resultaten. Hij riep zichzelf al uit als winnaar, maar meldde tegelijk dat Museveni's leger hem onder huisarrest had geplaatst . Wine werd de voorbije jaren al meermaals hardhandig opgepakt voor zijn kritiek op het repressieve en corrupte beleid van de 76-jarige voormalige rebellenleider Museveni, die zelf ooit onder meer het despotische Oegandese regime van Idi Amin deed vallen.

35 jaar

Onder die grote groep jongeren leeft onvrede over het bestuur van het land, de corruptie, de werkloosheid. Wine maakt zich sterk die problemen te kunnen aanpakken, en volgens waarnemers maakte hij kans om bij een eerlijk verloop de verkiezingen te winnen.

Grootste gesjoemel ooit

Tijdens zijn persconferentie van vrijdag had Wine het regime beschuldigd van 'het grootste gesjoemel ooit in de Oegandese geschiedenis'. Hij riep de bevolking op deze resultaten niet te aanvaarden, en vreedzaam te protesteren. Museveni had deze week, voor de stembusgang, zijn landgenoten gewaarschuwd dat de verkiezing met geweld betwisten beschouwd zou worden als 'verraad'.