Oegandese oppositiekandidaat: 'Ik word belegerd'

Terwijl de stemmen van de Oegandese presidents- en parlementsverkiezingen nog volop worden geteld, is het leger het huis van de belangrijkste oppositiekandidaat Bobi Wine binnengevallen. 'We worden belegerd. Het leger is over het hek gesprongen en heeft de controle over mijn huis overgenomen', tweette Wine. 'Niemand praat met ons. We zitten zwaar in de problemen.'