Onrust in Guinee drijft aluminiumprijs naar hoogste peil in tien jaar

Een coup in Guinee, 's werelds tweede grootste producent van bauxiet, doet analisten vrezen voor stijgende aluminiumprijzen. President Alpha Condé, die de bauxietsector deed floreren, is na elf jaar van de macht verdreven.

De prijzen van aluminium, het metaal dat gebruikt wordt in de bouw, auto's, vliegtuigen en drankblikjes, hebben maandag het hoogste peil in tien jaar bereikt na een staatsgreep in het West-Afrikaanse land Guinee. Een ton aluminium kostte op de Londense metalenbeurs even 2.775,50 dollar (zo'n 2.339 euro), de hoogste prijs sinds 2011. Ook de aandelen van aluminiumproducenten als Norsk Hydro en Rusal gingen de hoogte in.

De essentie In het West-Afrikaanse land Guinee heeft een deel van het leger de macht gegrepen, het parlement, de regering en de grondwet ontbonden en de president gevangengenomen.

Guinee is een van de grootste producenten van bauxiet ter wereld, een grondstof voor aluminium.

Analisten vrezen dat de onrust in Guinee de aluminiumprijzen nog verder zal opdrijven.

De prijsopstoot kwam na het nieuws over de politieke onrust in Guinee, dat na Australië 's werelds grootste exporteur van bauxiet is, het rode erts waarmee aluminiumoxide wordt gemaakt, dat op zijn beurt de basis van aluminium vormt. Zondag claimde een groep soldaten, in uniform met de Guineese vlag over hun schouders gedrapeerd, dat ze de 83-jarige president Alpha Condé van de macht hadden verdreven en dat de komende 18 maanden een transitieperiode volgt. 'We moeten de politiek niet langer aan één man toevertrouwen, maar aan het volk', zei coupleider Mamady Doumbouya.

Arm en corrupt

De kolonel, die een elite-eenheid van het leger zou leiden en de rest van het leger opriep zijn coup te steunen, wil naar eigen zeggen komaf maken met de corruptie en armoede in Guinee. Dat is ondanks de riante aanwezigheid van bodemrijkdommen als bauxiet, ijzererts en goud een van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de 12,8 miljoen inwoners leeft in armoede.

Schermvullende weergave De coupplegers publiceerden beelden van president Alpha Condé die moeten bewijzen dat hij het goed stelt. ©AFP

Hoewel veel Guineeërs hoopten dat president Condé daar verandering in zou brengen nadat hij in 2010 als eerste leider van het land democratisch verkozen werd, stelde de ooit geprezen activist en oppositieleider teleur. Toen hij zich vorig jaar voor een derde keer liet herverkiezen - een prestatie waarvoor hij de grondwet liet aanpassen - braken protesten uit waarbij tientallen mensen stierven. Vorige week nog raakte bekend dat hij van plan was op het budget voor het leger te beknibbelen, maar zichzelf meer geld uit te keren.

Tegelijk was het ook Condé die de grote Guinese bauxietreserves - met 40 miljard ton de grootste ter wereld - aan het werk zette. Onder zijn bewind groeide Guinee vanuit het niets uit tot de leverancier van een kwart van het wereldwijde bauxiet (82,4 miljoen ton in 2020). De belangrijkste afnemer is China, dat dankzij het goedkope, kwaliteitsvolle Guinese bauxiet de grootste aluminiumproducent ter wereld werd. Vorig jaar nog sloten beide landen een miljardencontract voor infrastructuurwerken in Guinee die de export moesten vergemakkelijken.

82,4 miljoen ton uitvoer Guinee voerde vorig jaar 82,4 miljoen ton bauxiet uit.

Analisten vrezen dat de junta die relatie onder druk zal zetten, wat de prijzen doet oplopen op een moment dat de grondstoffenprijzen wereldwijd al de pan uit rijzen. Ook de prijs van aluminium steeg de voorbije maanden fors, door een combinatie van een gestegen vraag na de coronacrisis en een haperende Chinese aluminiumsector, die kreunde onder stijgende energieprijzen en de harde overheidsaanpak van vervuilende industrieën.

Schermvullende weergave Guinees bauxiet komt toe in een Chinese haven. ©REUTERS