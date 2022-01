Ontslag premier Hamdok doet Soedan verder wegzinken

Nu oud-VN-econoom en premier van Soedan Abdalla Hamdok de handdoek in de ring gooit, dreigt de politieke impasse in het land compleet te worden. Niemand lijkt te weten hoe het verder moet.

De druk op de schouders van de Soedanese premier Abdalla Hamdok moet enorm geweest zijn. Niet alleen de jongste dagen maar de voorbije twee jaar. Hamdok had de aartsmoeilijke missie om Soedan in de democratie te kantelen. Hij faalde en moet roemloos afdruipen.

Hamdok werd als ‘burgerleider’ in het zadel gehesen na de val van Omar al-Bashir in 2019. Onder druk van massale volksprotesten maakten militairen toen een einde aan het dictatoriale regime van Bashir, die 30 jaar autoritair de plak zwaaide.

Maar de realiteit oogde anders. Het leger, een machtsbastion in Soedan, bleef de touwtjes in handen houden. Politiek, maatschappelijk en financieel. De burgers konden de dikke militaire vinger in de pap hoe langer hoe minder smaken. Ook het geloof in vreedzame en eerlijke verkiezingen slonk zienderogen.