Open VLD wil onderzoek voor historisch pardon Congo

De liberalen bogen zich maandag op het partijbestuur over de kwestie, die zondag nog eens op scherp was gezet door N-VA-voorzitter Bart De Wever. De N-VA-voorzitter zei afgelopen weekend nog dat de koning een historisch pardon moet uitspreken voor dat koloniale verleden.

Open VLD is het er 'uiteraard mee eens dat België bereid moet zijn excuses aan te bieden voor de Belgische rol in de wandaden tijdens de koloniale periode in Congo', zegt partijwoordvoerder Thomas Vanwing. Maar voor de liberalen gebeurt dat wel best pas na 'een grondig en onderbouwd debat en wetenschappelijk onderzoek naar die rol', klinkt het. De Kamer kan die taak 'in de volgende legislatuur op zich nemen'.