Opnieuw ANC-spoedberaad over Zuma

De voorbije week sprak Ramaphosa al met Zuma om de politieke 'transitie' te bespreken. Donderdag beloofde het ANC een 'snelle' conclusie van die gesprekken, maar twee dagen later riep de partij op tot 'geduld'. Veelzeggend voor de gespannen situatie is dat de jaarlijkse toespraak van Zuma voor het parlement vorige donderdag werd uitgesteld.

Spoedbijeenkomst

Op 22 februari ligt in het parlement ook een motie van wantrouwen tegen Zuma ter stemming - ingediend door een oppositiepartij. Ook daar is onduidelijk of ANC'ers die zullen steunen. Zuma slaagde er al in een tiental moties van wantrouwen te overwinnen.