Opponent Algerijns president: 'Verkiezingen hebben geen zin meer'

Oppositieleider Ali Benflis wil niet langer deelnemen aan de komende presidentsverkiezingen in het onrustige Algerije. Die hebben volgens hem 'geen bestaansrecht' meer.

Ali Benflis, oppositieleider en voornaamste tegenstander van Algerijns president Abdelaziz Bouteflika, zal niet deelnemen aan de presidentsverkiezingen van 18 april. Dat heeft hij zondag aangekondigd. Benflis was de voornaamste uitdager van de president bij de presidentsverkiezingen van 2004 en 2014.

'Ik heb geen plaats meer in een electorale competitie waarvan ons volk het vervalste en verwrongen karakter aan de kaak heeft gesteld. Het volk heeft gesproken en ik heb geluisterd', legt Benflis zijn beslissing uit. Volgens hem heeft het Algerijnse volk zijn lot opnieuw in eigen handen genomen en hebben de presidentsverkiezingen in de huidige omstandigheden 'geen zin of bestaansrecht' meer.

Golf van protest

In Algerije wordt al dagen betoogd tegen het voornemen van president Bouteflika om een gooi te doen naar een vijfde mandaat als president. De golf van protest is de grootste in het land sinds Bouteflika in 1999 aan de macht kwam. Zondag om middernacht verstrijkt de deadline voor kandidaten die zich willen registreren voor de verkiezingen van 18 april.

Benfils was van 2000 tot 2003 premier onder Bouteflika en behoorde net als de president tot het Nationale Bevrijdingsfront. Hij brak met de president omdat hij weigerde zijn kandidatuur voor een tweede mandaat te steunen. Hij deed in 2004 zelf mee aan de stembusgang en haalde 6,4 procent van de stemmen. Tien jaar later waagde Benflis een nieuwe poging en kwam hij uit op 12,3 procent van de stemmen. Beide keren won Bouteflika met ruime voorsprong.

Zes kandidaten

Bouteflika lijkt intussen niet zinnens om toe te geven aan het volksprotest. Algerijnse media berichtten zondagmiddag dat bestelwagens met documenten van Bouteflika zijn gearriveerd aan de Grondwettelijke Raad in de hoofdstad Algiers. Daar moeten kandidaten voor de presidentsverkiezingen zich registreren.