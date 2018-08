Oppositie houdt eedaflegging in Zimbabwe tegen

Normaal gezien had in Zimbabwe Emmerson Mnangagwa morgen de eed als president moeten afleggen, maar na een klacht van de oppositie gaat de ceremonie niet door.

Mnangagwa nam in november de fakkel over van Robert Mugabe, die dertig jaar aan de macht was in Zimbabwe. Hij won de verkiezingen van juli met een nipte meerderheid van 50,8 procent van de stemmen, zo blijkt uit de officiële resultaten.