De voormalige belastinginspecteur Bassirou Diomaye Faye heeft maandag een afgetekende meerderheid behaald in de Senegalese presidentsverkiezingen. Hij neemt het roer over van de zittende president Macky Sall en belooft de corruptie in het land aan te pakken en de levensomstandigheden van de Senegalezen te verbeteren.