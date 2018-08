Oppositieleider Bemba mag niet opkomen in Congo

De kiescommissie verwierp de kandidatuur van Jean-Pierre Bemba, een van de tenoren van de oppositie tegen de Congolese president Joseph Kabila, vanwege zijn 'veroordeling door het Internationaal Strafhof (...) voor beïnvloeding van getuigen'. Het Strafhof sprak Bemba in juni in beroep vrij voor oorlogsmisdaden, nadat hij tien jaar in de cel had doorgebracht. Het Strafhof in Den Haag veroordeelde hem in eerste instantie in juni 2016 nog tot achttien jaar gevangenis, voor de wreedheden die zijn militie in de Centraal-Afrikaanse Republiek van 2002 tot 2003 hebben begaan.