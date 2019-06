'Oud-president Morsi van Egypte overleden'

De afgezette Egyptische president Mohamed Morsi is dood. Hij viel volgens de staatstelevisie flauw in de rechtszaal en zou vervolgens zijn overleden. Morsi, die lid was van het Moslimbroederschap, regeerde Egypte ongeveer een jaar. Het leger schoof hem in 2013 opzij na massale demonstraties tegen zijn bewind. Sindsdien bleef hij opgesloten.