Oud-president Zuid-Afrika Frederik Willem de Klerk overleden

Frederik Willem de Klerk was de laatste blanke president van Zuid-Afrika en een sleutelfiguur bij het einde van het apartheidsregime.

In een persbericht maakte de FW de Klerk Foundation donderdag het overlijden van Frederik Willem de Klerk bekend. 'Hij is deze ochtend vredevol gestorven in zijn huis in Kaapstad', luidt het. De Klerk was 85 en al langer ziek.

Van 1989 tot 1994 was de Klerk de laatste blanke president van Zuid-Afrika. In die rol leidde hij mee het einde in van de apartheid, het doctrinaire en racistische regime met een strikte scheiding tussen blank en zwart. In de apartheidsjaren tussen 1948 en 1990 zwaaide de blanke minderheid de scepter in Zuid-Afrika en was de huidskleur allesbepalend voor de maatschappelijke status.

Mandela

De wortels van Frederik Willem de Klerk liggen in een familie van Afrikaner, de bevolkingsgroep die afstamt van de Nederlandse kolonisten die in de 17de eeuw in zuidelijk Afrika neerstreken. Zijn oom was een fervente voorvechter van de apartheid en premier in de jaren 50. Zijn grootvader stond mee aan de wieg van de Nasionale Party (NP), die tijdens de apartheidsjaren de touwtjes in handen had.

Tot de verbazing van veel internationale volgers predikte de Klerk vanaf zijn aanstelling als president in 1989 een ommezwaai in het diep verdeelde Zuid-Afrika.

Door zijn achtergrond had de Klerk de rassensegregatie jarenlang verdedigd. Maar tot de verbazing van veel internationale volgers predikte de Klerk vanaf zijn aanstelling als president in 1989 een ommezwaai in het diep verdeelde Zuid-Afrika. In 1990 hief hij het 30 jaar durende verbod op het Afrikaans Nationaal Congres (ANP) op en haalde hij de verzetsheld Nelson Mandela uit zijn decennialange gevangenschap.

Nobelprijs

Dat betekende de facto het einde van de apartheid. Vier jaar later werd Mandela met een denderende meerderheid de eerste democratisch verkozen leider van Zuid-Afrika, wat van de Klerk de laatste blanke president maakte. Hij was nog kort vicepresident onder Mandela maar verliet de politiek in 1997.