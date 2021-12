'Piek in omikrongolf in Zuid-Afrika is voorbij'

De omikronvariant van het coronavirus was midden november voor het eerst vastgesteld in Zuid-Afrika. Anderhalve maand later is de piek voorbij volgens Pretoria.

Terwijl de omikronvariant van het coronavirus in het Westen ongenadig oprukt, is de piek in Zuid-Afrika - waar de mutant het eerst vastgesteld is - volgens Pretoria voorbij. 'Zonder alarmerende trends in het aantal hospitalisaties of sterfgevallen.'

In het Westen manifesteert de omikronvariant van het coronavirus zich in deze eindejaarsperiode als de grote pretbederver. Door de opmars van de mutant noteren verschillende landen nooit geziene besmettingscijfers. Maar in Zuid-Afrika, waar omikron midden november een eerste keer vastgesteld is, is de piek van de vierde golf wellicht bereikt.

'Alle indicatoren suggereren dat de piek voorbij is', luidde het vrijdag vanuit het presidentiële paleis. Het aantal nieuwe coronabesmettingen lag de voorbije zeven dagen bijna 30 procent lager dan een week eerder.

Toen vanuit Zuid-Afrika de eerste berichten kwamen over de detectie van omikron gingen wereldwijd alarmbellen af. De variant bleek een pak besmettelijker dan andere mutanten van Sars-CoV-2. Omdat hij flink gemuteerd was, ontstond de vrees dat hij coronavaccins zou omzeilen en tot meer ziekenhuisopnames en sterfgevallen leiden.

Ziekenhuisopnames

In Zuid-Afrika lijkt dat niet het geval. 'Volgens onze experts heeft omikron zijn piek bereikt. Deze golf heeft niet geleid tot een significante of alarmerende verandering in het aantal ziekenhuisopnames', voegden de autoriteiten in Pretoria er vrijdag aan toe. Bij het aantal sterfgevallen is sprake van een 'marginale' stijging.

Fareed Abdullah van de South African Medical Research Council (SAMRC) verbaasde zich op Twitter over enkele trends van de omikrongolf. 'De snelheid waartegen de omikrongolf opkwam, piekte en daalde, is duizelingwekkend. Een piek in vier weken en een steile daling in twee weken.'

Op basis van data uit de provincie Gauteng - het economische hart van het land en de regio waartoe Johannesburg en Pretoria behoren - zette hij de coronagolven in zijn land tegenover elkaar af. 'Het aantal sterfgevallen piekte op een veel lager niveau in vergelijking met eerder golven', concludeerde hij.

Of gelijkaardige trends zich in het Westen zullen aftekenen, is afwachten. In Zuid-Afrika is de bevolking gemiddeld een pak jonger dan in Europa of de Verenigde Staten.