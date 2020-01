Rijkste vrouw van Afrika aangeklaagd in Angola

Justitie in Luanda wrijft Isabel dos Santos onder meer fraude, witwassen en valsheid in geschrifte aan.

Isabel dos Santos heeft steeds meer juridische zorgen. De dochter van de voormalige Angolese president José Eduardo dos Santos is woensdagavond laat in haar thuisland formeel aangeklaagd.

LuandaLeaks

Isabel dos Santos kwam in juni 2016 aan het hoofd van Sonangol. Tijdens de nadagen van zijn presidentiële mandaat (1979-2017) had haar vader haar die functie toevertrouwd.

Activa bevroren

Dat internationaal onderzoek deed justitie in Angola eind vorig jaar in actie komen. Twee weken nadat journalisten van ICIJ de Angolese regering een resem vragen bezorgd hadden over de zakendeals van Afrika's rijkste vrouw, bevroor een rechter in Luanda de activa en bankrekeningen van Dos Santos en haar echtgenoot in Angola. Volgens justitie drong actie zich op omdat het echtpaar ruim 1 miljard dollar overheidsgeld verduisterd zou hebben.