Roep om bewijzen Congolese verkiezingsuitslag klinkt steeds luider

De internationale gemeenschap is ervan overtuigd dat het Congolese regime met de verkiezingsresultaten sjoemelde. Ze roept op de stemmen te hertellen.

De Congolese kiescommissie moet de processen-verbaal publiceren van alle lokale centra die de resultaten van de presidentsverkiezingen verzamelden, vindt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR). Alleen zo kan er zekerheid zijn over de uitslag en kunnen de stemmen herteld worden. In een persconferentie naar aanleiding van het Belgische lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad herhaalde hij ook zijn vraag om het internetverkeer te laten hernemen en alle journalisten weer toegang tot het land te geven.

Reynders voegt zich zo bij een steeds groter wordende groep critici die voor een hertelling van de stemmen pleiten. Dit weekend riepen ook twee regionale landenorganisaties, de Ontwikkelingsgemeenschap van Zuidelijk Afrika (SADC) en de Internationale Conferentie over de Regio van de Grote Meren, op tot meer transparantie.

Ernstige twijfels

'De SADC heeft nota genomen van de ernstige twijfels over de voorlopige resultaten, die de katholieke kerk en het kamp van Martin Fayulu hebben aangekaart en gelooft dat een hertelling van de stemmen zowel de winnaars als de verliezers zou geruststellen. Het is absoluut noodzakelijk dat de politieke leiders zich op dit cruciale moment engageren om de spanningen niet op te drijven', klonk het bij de SADC.

Achterkamerpolitiek

De Congolese kiescommissie CENI riep vorige week onverwachts de oppositiekandidaat Félix Tshisekedi tot winnaar van de presidentsverkiezingen uit. Dat lijkt het gevolg van een rondje achterkamerpolitiek van het hoogste niveau, waarbij Tshisekedi het op een akkoordje gooide met de clan rond de aftredende president Joseph Kabila. Hij wordt president, terwijl Kabila de macht over het veiligheidsapparaat en de grondstoffen in handen houdt. Doordat Kabila's partij de meerderheid haalde in het parlement en de premier mag leveren, lijkt de slagkracht van Tshisekedi erg beperkt.