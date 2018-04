Ruim 250 doden bij vliegtuigramp in Algerije

In Algerije is een legervliegtuig neergestort op ongeveer 30 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Algiers. Hierbij zouden meer dan 250 mensen zijn omgekomen.

De oorzaak was niet meteen duidelijk. De Algerijnse tv-zender Ennahar toonde beelden van lijken in een veld bij de plaats van het ongeval. Lokale media meldden woensdag dat het vliegtuig van Russische makelij in de provincie Blida, in het noorden van het land, verongelukte. Ook het persbureau APS bevestigde de crash zowat 30 kilometer ten zuiden van Algiers, bij de luchtmachtbasis Boufarik.