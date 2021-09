Rwanda annuleert ontmoeting met Wilmès: 'Dit bewijst minachting van België'

‘België is van mening dat de heer Rusesabagina geen eerlijk en billijk proces heeft gekregen’, stond in het persbericht dat minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) maandag uitstuurde. 'Het vermoeden van onschuld werd niet gerespecteerd.' Ook stelde ze 'de facto het proces en het vonnis ter discussie'.

De minister, die momenteel in New York is in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, plande daarop een gesprek in met haar Rwandese evenknie, Vincent Biruta.