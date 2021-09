Rwanda organiseert WK wielrennen in 2025

Over vier jaar strijkt de internationale wielerwereld neer in Rwanda. Het was al bekend dat het WK wielrennen in Afrika zou plaatsvinden. Naast Kigali had ook de Marokkaanse stad Tanger zich kandidaat gesteld, maar die beet in het zand. Dat de voorkeur van de Internationale Wielerbond UCI op het kleine Oost-Afrikaanse land viel, heeft zonder meer te maken met de rijke wielertraditie in Rwanda.