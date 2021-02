Rwandese genocideheld staat terecht voor terrorisme

In Kigali begint woensdag het proces tegen Paul Rusesabagina, die tijdens de genocide in 1994 honderden levens redde en zich ontpopte tot een uitgesproken criticus van president Paul Kagame.

In de Rwandese hoofdstad Kigali ging woensdag het proces van start tegen Rusesabagina. Hij riskeert 25 jaar cel. Volgens Rusesabagina gaat het om een politiek schijnproces. Hij zei aan het begin van zijn de zitting dat hij Belg is, en dus niet kan terechtstaan in Kigali. Maar volgens de procureur heeft Rusesabagina zijn Rwandese nationaliteit nooit opgegeven.

Rusesabagina benadrukte ook dat hij nooit officieel is uitgeleverd aan Rwanda. De 66-jarige werd eind augustus vorig jaar in Kigali opgepakt nadat het vliegtuig waarop hij zat, was omgeleid. De opposant was in Dubai voor een kort bezoek en verliet de Golfstaat met een privévliegtuig. Volgens zijn familie werd hij in de val gelokt in opdracht van de Rwandese president Paul Kagame. Na zijn arrestatie werd Rusesabagina beschuldigd van terrorisme, moord en financiering van rebellie.

Hotel Rwanda

Tijdens de genocide van 1994 redde Rusesabagina het leven van ruim 1.200 Rwandezen door hen onderdak te bieden in het Hôtel des Mille Collines, waarvan hij de manager was. Hij werd in 2004 wereldwijd bekend door de Hollywoodfilm 'Hotel Rwanda'. Een jaar later kreeg hij van de Amerikaanse president George W. Bush de Presidential Medal of Freedom.

