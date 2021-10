Rwandese spierballen in Mozambique doen Franse Total opgelucht ademhalen

De Rwandese president Paul Kagame (l.) en de Mozambikaanse president Filipe Nyusi (R), beiden in militaire plunje, inspecteren de troepen in de provincie Cabo Delgado, Mozambique.

Het Rwandese leger verjaagde in een bliksemoperatie Islamitische Staat uit Noord-Mozambique. De Rwandese militaire operatie blaast het miljardenproject van de Franse energiereus Total in het gebied nieuw leven in.

Al jaren terroriseert Al-Shabaab, gelinkt aan Islamitische Staat, Mozambique. Vooral de noordelijke provincie Cabo Delgado viel almaar meer ten prooi aan ontvoeringen, moorden en onthoofdingen.

Het slecht uitgeruste Mozambikaanse had geen verhaal. Eind vorig jaar transformeerde Al-Shabaab een voetbalveld in een executieterrein en hakten er meer dan 50 mensen in stukken. Eind maart nam het de havenstad Palma in. Op straat lagen toen meerdere onthoofde lichamen. Sinds de opmars van Al-Shabaab in 2017 vielen meer dan 3.300 doden en sloegen 800.000 mensen op de vlucht. De jihadisten leken een losgeslagen projectiel.

Tot Rwanda zich deze zomer besloot te moeien. In amper vier weken speelde een 1.000-koppig Rwandees leger klaar wat Mozambique al jaren probeerde: de jihadisten verjagen. 'We werden overweldigd door hun aantallen en hun harde optreden', zei een van de gevangengenomen islamitische opstandelingen aan Financial Times. 'Ze hadden betere wapens en we konden niets doen.'

Wat brengt Rwanda, een klein land met 13 miljoen inwoners, tot een militaire interventie in Mozambique, 2.000 kilometer verderop? Rwanda en Mozambique delen geen grens en de opmars van IS in Mozambique vormt geen onmiddellijke bedreiging voor Kigali.

Gas

Ongetwijfeld speelt gas mee. En daarmee gelinkt Franse belangen. De Franse energiereus Total heeft miljardenbelangen in Cabo Delgado, een gebied waar in 2010 natuurlijk gas werd ontdekt. Als grootste buitenlandse investeerder boort het er naar vloeibaar aardgas vanop het schiereiland Afungi. Het energieproject zou het grootste van Afrika worden, met een investering van 17 miljard euro door Total.

Maar het jihadistische geweld van de jongste maanden stak stokken in de wielen. In april zag Total zich verplicht zijn werknemers te evacueren toen Al-Shabaab Palma innam.

Maar nu Al-Shabaab uit het gebied verdreven is, hoopt Mozambique op een snelle heropstart van de Total-site. Volgens de voorzitter van de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, Akinwumi A. Adesina, kan het gasproject binnen het anderhalf jaar opnieuw op schema zitten.

Total heeft zich nog niet uitgesproken over een heropstart. Patrick Pouyanné, algemeen directeur van TotalEnergies, gaf vorige week aan geen 'overhaaste beslissingen' te willen nemen. 'Er zijn positieve ontwikkelingen, maar die moeten worden geconsolideerd.'

Kagame verwerpt elke speculatie dat Rwanda zou optreden als een Franse 'proxy'. Ook de suggestie dat Frankrijk of Total de Rwandese interventie zou hebben gesponsord gooit hij van tafel.

Dat Franse belangen meespelen bij de Rwandese interventie wordt bij hoog en bij laag ontkend door president Paul Kagame. Eind september verwierp hij elke speculatie dat Rwanda zou optreden als een Franse 'proxy'. Ook de suggestie dat Frankrijk of Total de Rwandese interventie zou hebben gesponsord gooide hij van tafel. 'Niemand financiert ons', benadrukte Kagame op de Rwandese televisie.

Wel zit de relatie tussen Rwanda en Frankrijk de jongste maanden goed. Eind mei bracht de Franse president Emmanuel Macron een bezoek aan Kigali. Hij erkende de Franse verantwoordelijkheid in de genocide van 1994. Ook trok Macron de ontwikkelingssamenwerking op naar een half miljard euro tegen 2023.

Imago

Een andere reden voor de Rwandese tussenkomst zit bij het professionalisme van het Rwandese leger. Dat staat bekend als een van de performantste Afrikaanse legers: gedisciplineerd, veel ervaring en modern materiaal. Ongeveer een tiende van het 30.000 man sterke Rwandese leger wordt momenteel in Afrika ingezet in het kader van VN-missies.

Schermvullende weergave Een Mozambikaanse vrouw supportert voor de Rwandese president Paul Kagame tijdens zijn bezoek aan Noord-Mozambique eind september. ©AFP

Al speelt volgens critici nog een andere factor mee: imago-opbouw. Terwijl Rwanda internationaal onder vuur ligt voor de veroordeling van de Rwandees-Belgische Paul Rusesabagina schiet het andere landen te hulp in de strijd tegen terrorisme. Rwanda is erg bedreven in het aantrekken en afstoten van de internationale gemeenschap en blijft zo even ongrijpbaar als een stuk natte zeep.

In het krijt

Nu de Rwandese militaire actie in Mozambique succesvol was, is de vraag hoe lang Rwanda aanwezig blijft in het land. Eind september erkende Kagame dat zijn troepen 'niet voor eeuwig kunnen blijven'. Wel willen ze Mozambique helpen met de beveiliging en de wederopbouw van de verwoeste gebieden.