Scheepsverkeer Suezkanaal verloopt weer normaal

De wachtrij die was ontstaan door de blokkade van het Suezkanaal is helemaal weggewerkt, maakte de Suez Canal Authority (SCA) zaterdagnamiddag bekend.

De essentiële vaarweg tussen Europa en Azië raakte op 23 maart buiten dienst, toen een groot containerschip, de Ever Given, dwars kwam te liggen tussen de twee oevers. Dat veroorzaakte een enorme file. In totaal kwamen 422 schepen met 26 miljoen ton goederen aan boord vast te zitten.

Op maandag 29 maart slaagden de specialisten van Smit Salvage, een dochter van het Nederlandse baggerconcern Boskalis, er in de Ever Given te bevrijden. Het containerschip werd naar het Grote Bittermeer gesleept, een bekken halverwege het Suezkanaal. Daarop konden de wachtende schepen de doortocht van het in 1869 geopende kanaal aanvatten.

Het duurde echter tot zaterdag vooraleer alle wachtende schepen door het Suezkanaal waren gevaren. De laatste 61 maakten toen de passage, evenals ’24 nieuwe schepen’, aldus een bericht van de kanaalautoriteit.

Onderzoek

Meer dan 10 procent van de wereldhandel passeert via het Suezkanaal, wat voor aanhoudend druk verkeer zorgt. Vorig jaar maakten bijna 19.000 schepen gebruik van de vaarweg. Dat zijn er gemiddeld 51,5 per dag.