Schepen Diallo uit Elsene wordt minister in Guinee

Misschien is de eerste schepen van Elsene niet echt op de hoogte van de wereldprijzen van bauxiet, maar daar zal Bea Diallo snel genoeg achter komen. Dinsdag is hij minister geworden in de overgangsregering van Guinee.

In Guinee is een overgangsregering geïnstalleerd, waarin ook de Brusselse PS-politicus Bea Diallo als minister van Jeugd en Sport is opgedoken. De inmiddels 50-jarige Diallo - die de dubbele nationaliteit heeft - is geen onbekende in Guinee. Hij overwoog vorig jaar zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in Guinee. In de verkiezingscampagne probeerde hij meermaals een dialoog tussen Guineeërs op gang te trekken.

Kort na de coup die begin september in Guinee plaatsvond, schoten de prijzen voor aluminium naar recordhoogten op de wereldmarkt. Want het West-Afrikaanse land is 's werelds op een na grootste producent van bauxiet, de rode erts die als basis dient voor aluminium. President Alpha Condé, die de bauxietsector in zijn land deed floreren, werd na elf jaar van de macht verdreven. Een militaire junta onder leiding van kolonel Mamady Doumbouya greep de macht. Inmiddels is de paniekgolf die over de Londense metalenbeurs rolde wat gaan liggen. Ook in Guinee is de politieke situatie minder gespannen. En nu duikt Diallo dus op als minister in de overgangsregering.

Ik wil mijn Guinese landgenoten niet langer het leven zien laten op de Middellandse Zee of als slaven zien eindigen in Libië. Bea Diallo PS-schepen Elsene

'Ik wil mijn Guinese landgenoten niet langer het leven zien laten op de Middellandse Zee of als slaven zien eindigen in Libië. Daarom heb ik na rijp beraad met mijn familie, mijn politieke partij in België en mijn collega's in Elsene besloten deel te nemen aan deze regering', bevestigde Diallo vanuit Guinee aan de Brusselse mediagroep Bruzz. Eerstdaags komt hij terug naar België om zijn ontslag als eerste schepen in Elsene toe te lichten. 'Ik zet geen streep onder mijn engagement in België, maar de uitdagingen in Guinee zijn zo enorm dat ik welwillend op die oproep moet reageren', zegt Diallo.

Hij deed in 2013 een gooi naar het voorzitterschap van de machtige Brusselse afdeling van de PS, maar de gewezen bokskampioen met Guinese roots bleek een maatje te klein. Na zijn bokscarrière baande hij zich wel succesvol een weg in de Brusselse politiek. Hij stapte vanuit de boksring het Brussels Parlement in, waarin hij van 2004 tot 2019 zetelde. Hij cumuleerde dat met een zitje in het Parlement van de Franse Gemeenschap. Sinds 2006 is hij ook schepen van de gemeente Elsene. Sinds 2014 is hij er eerste schepen, even was hij zelfs plaatsvervangend burgemeester.

Haifa FC

Nu is hij dus minister van Jeugd en Sport in Guinee. Onbekend terrein is het niet voor hem, Diallo is altijd met de jeugd en sport bezig geweest, ook in Guinee. Hij was de voorzitter van Haifa FC, een voetbalclub uit de Guineese eerste klasse die gouden tijden beleefde in de jaren zeventig. 'Veel mensen willen dat hun zonen Didier Drogba worden en laten ze dus hele dagen voetballen. In onze club kunnen ze alleen lid worden als ze ook naar school gaan. En we willen jongens die in Europa niet door een test raken, goed begeleiden, zodat ze voelen dat ze bij ons horen', zei Diallo daar jaren geleden over in De Morgen.

In de bokszaal in Brussel zag ik zwarten, Maghrebijnen, blanken, dokters en arbeiders samen. C'est possible, dacht ik. Bea Diallo PS-schepen Elsene

Diallo is genoemd naar zijn peter, een voormalige minister in Guinee. Hij is geboren in Liberia, maar groeide als kind van een diplomaat op in Parijs. In het 17de arrondissment, een van de betere wijken van Parijs. Het was geen makkelijke jeugd, blikte Diallo al eens terug. 'Omdat ik een van de weinige zwarten was. Parijs maakte volop de opkomst van het Front National mee en dat voelde ik.' Diallo sprak toen met zijn vuisten. Brussel werd zijn redding, zegt hij daar zelf over. Toen zijn vader er als diplomaat heen moest, ontdekte hij toevallig een bokszaal. 'Daar zag ik zwarten, Maghrebijnen, blanken, dokters en arbeiders samen. C'est possible, dacht ik'.