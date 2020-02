Soedan levert ex-dictator Bashir uit aan Strafhof

De afgezette Soedanese dictator Omar al-Bashir wordt mogelijk overgedragen aan het Internationaal Strafhof (ICC). Dat is de uitkomst van een akkoord dat de overgangsregering in Karthoem dinsdag sloot met rebellengroepen in de regio Darfoer.

Hoewel de 76-jarige Bashir niet bij naam werd genoemd, zou het akkoord betekenen dat hij wordt uitgeleverd. Het Strafhof beschuldigt de gewezen dictator van genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid tijdens het conflict dat in 2003 uitbrak in Darfoer. Bij het conflict kwamen volgens de Verenigde Naties zeker 300.000 burgers om. Miljoenen sloegen op de vlucht voor het geweld door regeringsgezinde milities.

'We zijn akkoord dat iedereen tegen wie een arrestatiebevel loopt voor het ICC moet verschijnen', zei een woordvoerder van de regering. Bashir werd in april vorig jaar door het leger afgezet tijdens een volksopstand. Sindsdien zit hij in de gevangenis in Karthoem. Bashir weigerde de autoriteit van het ICC te erkennen toen dat in 2009 de aanklachten voor genocide indiende. Het Strafhof krijgt al langer kritiek omdat het vooral Afrikaanse leiders zou vervolgen.