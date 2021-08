Soedan levert ex-president al-Bashir uit aan Internationaal Strafhof

Soedan zal de afgezette ex-president Omar al-Bashir (77), overdragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag (ICC). Er lopen twee internationale aanhoudingsbevelen tegen hem vanwege misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden tijdens het conflict in Darfur.

De Soedanese minister van Buitenlandse Zaken heeft volgens het persagentschap Suna beloofd dat zijn land verschillende voormalige leiders zal overdragen aan het Internationaal Strafhof in Den Haag. Minister Mariam al-Mahdi zou dat verklaard hebben in een gesprek met de nieuwe hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, die op bezoek was in de Soedanese hoofdstad Khartoem.

Een van de oud-leiders die Soedan zal overdragen is Omar Hassan al-Bashir (77). Er lopen twee internationale aanhoudingsbevelen tegen de oud-leider: een uit 2009 en een uit 2010.

Al-Bashir kwam in 1989 aan de macht door een militaire staatsgreep en voerde tientallen jaren een totalitair bewind. Het ICC verdenkt de oud-leider van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide tijdens het conflict in de regio Darfoer. Gewapende rebellen uit de regio kwamen in 2003 opstand tegen de regering van al-Bashir. De president sloeg dat protest met harde hand neer.

Essentiële rol

Al-Bashirs Janjaweed-militie doodde, verkrachtte en martelde tijdens het conflict tienduizenden burgers. Er vielen zeker 300.000 en 3 miljoen mensen raakten ontheemd. Het ICC zegt dat er redelijke gronden zijn om te aan te nemen dat Al-Bashir een ‘essentiële rol’ heeft gespeeld bij het organiseren van de gewapende troepen die deze gruwelen hebben gepleegd.